Делегации из Китая представили успешные образовательные практики Подмосковья

Подмосковье поделилось с Китаем успешным опытом в сфере образования. Встреча иностранной делегации и представителей региона прошла Химках, сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках встречи гостям из КНР рассказали об успехах Подмосковья в сфере образования, представив работу кластеров и результаты олимпиад. Также делегация ознакомилась с проектами по развитию математического образования и создания предпрофессиональных классов, проектами «Киберурок» и «Капитаны образования».

Иностранцы узнали о региональной модели массового математического образования Подмосковья. Она является самой масштабной в РФ и охватывает 50 тыс. детей и 1,5 тыс. учителей.

Кроме того, участники встречи обсудили работу эффективных методических служб региона, предоставляющих методическую поддержку педагогам и внедряющих новые подходы к обучению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Киберурок» и работе по модернизации колледжей.