Названы самые доступные города Подмосковья для покупки квартиры

Самые доступные квартиры в Подмосковье сегодня можно найти в городах, расположенных на удалении от столицы или имеющих большой объем вторичного жилья. О том, где сейчас выгоднее покупать недвижимость и стоит ли ждать снижения цен, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риелтор Ольга Прохорова.

По словам эксперта, среди наиболее доступных городов Московской области остаются Егорьевск, Шатура, Орехово-Зуево, Воскресенск, Серебряные Пруды и Озеры. Здесь стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке зачастую начинается от ₽3-4 млн, тогда как ближе к Москве аналогичное жилье нередко стоит в два раза дороже.

«Если для покупателя не принципиально ежедневно ездить в Москву, можно найти действительно выгодные варианты. Во многих городах активно развивается инфраструктура, есть школы, поликлиники, современные общественные пространства, а стоимость жилья пока остается относительно невысокой», — отметила Прохорова.

Эксперт объяснила, что разница в ценах связана сразу с несколькими факторами: транспортной доступностью, уровнем спроса и объемом нового строительства. Города рядом с МЦД, метро или крупными федеральными трассами традиционно дорожают быстрее, тогда как в более удаленных округах рынок остается спокойнее.

При этом ожидать заметного снижения стоимости квартир специалист не советует. По ее мнению, даже при сохранении высоких ставок по ипотеке продавцы не спешат существенно уменьшать цену, предпочитая ждать покупателя.

«Если квартира приобретается для собственного проживания и уже найден подходящий вариант, откладывать сделку только в надежде на резкое падение цен не стоит. Наиболее ликвидные объекты долго на рынке обычно не задерживаются, а стоимость качественного жилья в перспективе чаще растет, чем снижается», — заключила риелтор.

В России может появиться новый способ решения жилищного вопроса — долгосрочная наследуемая аренда жилья. Такой механизм позволит гражданам жить в квартире по льготной ставке, оформлять временную регистрацию и передавать права по договору наследникам. О том, почему такая модель может стать альтернативой ипотеке и кому она будет выгодна, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой Государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС Елена Галий.