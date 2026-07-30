Археологи нашли в Египте две 5000-летние гробницы, которые могут изменить представления о развитии древнего строительства, пишет Daily Mail. Находка у Джабаль-аль-Тайра в провинции Минья показывает: приемы, использованные при возведении пирамид, могли появиться еще раньше и применяться шире, чем считалось.

Гробницы обнаружили на восточном берегу Нила. Их стены были толще у основания и постепенно сужались кверху — такая форма повышала устойчивость сооружения. Позднее похожие инженерные принципы применяли уже в гораздо большем масштабе: в ступенчатых пирамидах и пирамидах Хеопса, Хефрена и Микерина.

Исследователи также нашли следы древней обработки камня и массивные деревянные опоры, встроенные в стены. Некоторые из них тянулись почти по всей длине конструкции.

Археолог и представитель Минестерства по делам древностей Египта доктор Хишам эль-Лейти отметил, что одна из гробниц напоминает усыпальницу царя Дена — влиятельного правителя Первой династии, когда Египет только оформлялся как единое государство.

На этом же участке нашли более ранние захоронения до объединения страны: тела лежали в скорченном положении, завернутые в растительные циновки, рядом с керамикой периодов Накада II и III. Это говорит о том, что место оставалось важным некрополем на протяжении разных эпох.