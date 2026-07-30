Финляндия не обрежет интернет-кабели: эксперты разнесли фейк о блокаде Рунета

Сеть всколыхнула паническая новость о том, что Финляндия вот-вот перережет оптоволокно и оставит Россию без глобального интернета. Но эксперты единодушно заявили: это фейк, трафик просто пойдет в обход, а Рунет не умрет — у него есть как минимум девять подводных запасных арок. Об этом сообщает Lenta.ru.

Реальность оказалась прозаичнее. Финляндия не является ключевым направлением для транзита рунета в мировую сеть. С 2022 года основным хабом стала Белоруссия, а кроме нее есть каналы через страны Балтии и даже подводные системы Балтийского моря.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин пояснил: если какой-то маршрут и перекроют, трафик просто перенаправят по более длинным путям — технически это не проблема. В России уже проложено девять подводных волоконно-оптических кабелей, один из которых — BCS North-Phase 2 — связывает страну с глобальной сетью через Финляндию и Кингисепп, но он далеко не единственный.

Гендиректор Денис Кусков добавил, что односторонний разрыв кабелей вообще не изолирует россиян — альтернативные маршруты через Балтику, Стамбул и другие хабы работают и продолжат работать.

Ранее Медведев назвал жесткой конкуренцию оборонки и бизнеса за IT-специалистов.