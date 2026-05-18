ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 2 и 23 июня 2026г

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира, площадью 59,5 кв.м., к/н кадастровый номер 50:50:0000000:32059 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 42, кв. 20, собств.: Кулагина Анна Константиновна, П. 1028-САБ, цена: 9 984 874 руб.

2. Земельный участок, общая площадь 503 +/-8 кв.м., к/н 50:28:0090240:1680, расположенный по адресу: Московская область, г.o. Домодедово, с Введенское, собств.: Пещерова Елена Викторовна, П.1043-САБ, цена: 830 700,00 руб.

3. Квартира, к/н 50:28:0050105:2694, площадь 58,30 кв.м., по адресу: Московская область, г.o. Домодедово, с. Домодедово ул. Высотная, д. 3, корп. 1, кв. 226, собств.: Исраелян Сейран Артурикович, П. 1044-САБ, цена: 6 680 800 руб.

4. Земельный учаток, по адресу: Московская область, Шаховской район, с/пос Степаньковское, к/н 50:06:0050605:375, общей пл. 1220 +/-17 кв.м, собств.: Алиев Руфат Вахид оглы, П. 1045-САБ, цена: 252 000,00 руб.

5. Земельный участок, к/н 50:29:0020212:1448, общ. пл. 850 +/-20 кв.м., по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, собств.: Езеев Давид Георгиевич, П. 1046-САБ, цена: 323 268,30 руб.

6. Квартира, площадью 30,3 кв.м., к/н 50:09:0080607:1870, по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Центральная, д. 2а, кв. 9, собств.: Журавлев Иван Андреевич, П. 1047-САБ, цена: 3 315 200 руб.

7. Земельный участок, к/н 50:36:0020216:17 площадь 800+/- 20 кв.м., адрес: Московская область, г.о. Коломна, д. Якшино, уч. 10, собств.: Репях Анна Юрьевна, П. 1048-САБ, цена: 158 400 руб.

8. Земельный участок, площадью 1172+/-24 кв.м., с к/н 50:06:0090704:429, по адресу: Московская обл., Шаховской р-н, с/п Серединское, у д. Холмец, собств.: Кондакова Анастасия Алексеевна, П.1049-САБ, цена: 405 921,00 руб

9. Квартира, по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 11, корп. 3, кв. 350, к/н 50:13:0050418:2704, площадь 53,7 кв.м., собств.: Нестеренко Нина Анатольевна, П. 1050-САБ, цена: 7 018 400,00 руб.

10. Жилой дом, пл. 320,1 кв.м., к/н 50:13:0080206:289, по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Калинина, д. 13/5, Земельный участок, пл. 1 221+/-12 кв.м., к/н 50:13:0080206:274, по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Калинина, уч. 13/5, собств.: Закиров Марат Даутович, П. 1054-САБ, цена: 10 000 000 руб.

11. Земельный участок, площадью 657+/-18 кв.м., адрес: Московская область, Клинский район, г.o. Клин, д. Борщево, к/н 50:03:0030280:2023, собств.: Мкртчян Лусина Егоровна, П. 1056-САБ, цена: 135 200 руб.

12. Земельный участок, по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, д. Пешково, ул. Видная, уч. 5/2, к/н 50:31:0012601:1249, пл. 500+/-8 кв. м.;Жилой дом, по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, д. Пешково, ул. Видная, д. 5/2, к/н 50:31:0012601:1265, пл. 86,4 кв. м., собств.: Решетова Ксения Александровна, П, 1057-САБ, цена: 3 710 400,00 руб.

13. Земельный участок к/н 50:39:0080105:322, расположенный по адресу: МО, рп Серебряные Пруды, вблизи д. Кораблевка, 1200 кв.м., собств.: Аксенов Евгений Сергеевич, П. 1061-САБ, цена: 198 400 руб.

14. Квартира к/н 50:37:0000000:6016, площадью 29.3 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 37, собств.: Морозова Жанна Ивановна, П. 1062-САБ, цена: 2 404 368, 80 руб.

15. Нежилое помещение к/н 50:45:0040920:591 об.пл. 471,6 кв. м., расположенное по адресу: МО, г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 17А, пом. IV., собств.: Демехина Лилия Радиковна, П.1063-САБ, цена: 17 546 405,60 руб.

16. Помещение (квартира), площадью 45.80 кв.м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ш Борисовское, д. 48б, кв. 23; к/н 50:58:0040503:1313, собств.: Суринов Вячеслав Сергеевич, П. 1066-САБ, цена: 3 548 000 руб.

17. Земельный участок площадью 1000 +/-22 кв.м, с кадастровым номером 50:06:0020402:4 79, расположенный по адресу: МО, Шаховской р-н, с/п Раменское, д. Харитоново, собств.: Фролов Павел Геннадиевич, П. 1070-САБ, цена: 211 200 руб.

18. Земельный участок к/н 50:14:0020340:10, площадь 690 кв.м, Московская обл., Щелковский р-н, с/т «Алексеевка-1», уч. 10, собств.: Медведева Мария Юрьевна, П. 1071-САБ, цена: 2 139 000,00 руб.

19. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Бородино, д.70, кв.49, пл. 155,8 кв.м., к/н 50:27:0020609:93, собств.: Сорокина Алена Андреевна, П. 1072-САБ, цена: 10 672 000, 00 руб.

20. Квартира, общ. пл. 40кв.м., к/н 50:53:0020103:2121 по адресу Московская область, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 20Б, кв 39, собств.: Шокот Ирина Витальевна, П. 1074-САБ, цена: 3 255 200 руб.

21. Жилой дом площадью 69,3 кв.м., к/н 50:32:0030225:11692, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, территория Лисенки-3, д. 208, и расположенный под жилым домом земельный участок площадью 700+/- 9 кв.м., к/н 50:32:0030225:10058, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2, собств.: Маснева Инна Владимировна, П. 1075-САБ, цена: 2 818 800 руб.

22. Помещение площадь: 64.10 кв.м.; расположенное по адресу: Московская область, г.о. Павлово-Посадский, Пгт. Большие Дворы, ул. Спортивная, д. 18, кв. 9; к/н: 50:17:0020234:654, собств.: Федорова Ольга Федоровна, П. 1076-САБ, цена: 4 270 500, 00 руб.

23. Квартира общ. пл. 38,5 кв.м., к/н 50:09:0070707:2120 расположенная по адресу: г. Химки, мкр. Велтон, ул. Лесная, 6, кв. 124, собств.: Антихович Марина Анатольевна, П. 1080-САБ, цена: 3 828 302,10 руб.

24. Помещение к/н 50:11:0010104:7623, расположенное по адресу: МО, г.о. Красногорск, б-р, Космонавтов, д.13, кв. 110, общ.пл.75,5 кв.м., собств.: Красовскоий Максим Владимирович, П. 1082-САБ, цена: 10 245 600 руб.

25. Помещение общ. пл. 187,5 кв.м., с к/н 50:11:0020206:818, расположенное по адресу: МО, г. Красногорск, пгт. Сабурово, ул. Лесная, 36, кв.4 , собств.: Ломинский Кирилл Александрович, П.1085-САБ, цена: 21 020 000 руб.

26. Квартира к/н 50:05:0020503:1482, расположенная МО, Сергиево-Посадского района, с. Шеметево, мкр. Новый, д. Ж, кв. 12, собств.: Семенова Марина Анатольевна, П, 1089-САБ, цена: 936 596,70 руб.

27. Помещение к/н 50:11:0010404:472, расположенное по адресу: МО, г. Красногорск, б-р, Москворецкий, д .1, кв. 140, общ. пл. 64,8 кв.м., собств.: Грошев Даниил Николаевич, П. 1091-САБ, цена: 9 656 000 руб.

28. Земельный участок к/н 50:05:00201119:246, расположенный по адресу: МО, Сергиево-Посадский район, с.о. Шабурновский в районе, д. Садовниково, собств.: Самойлов Александр Андреевич, П. 1092-САБ, цена: 370 400 руб.

29. Жилой дом по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Никольское, д. Агафоново, д. 145, к/н 50:20:0090306:410, пл. 370,9 кв. м.; Земельный участок по адресу: Одинцовский район, с.п. Никольское, д. Агафоново, д. 145, к/н 50:20:0090306:62, пл. 596 кв.м., собств.: Мамедов Азер Шамед Оглы, П. 1094-САБ, цена: 19 089 000 руб.

30. Земельный участок площадью 715 +/- 19 кв.м, адрес: Московская область, р-н Серпуховский, д. Семеновское, кадастровый номер 50:32:0080112:1130, собств.: Цыганков Евгений Сергеевич, П. 1096-САБ, цена: 227 200,00 руб.

31. Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0160406:998, по адресу: Московская область, Дмитровский район, общ. пл. 637 +/-9 кв.м., собств.: Колесникова Галина Михайловна, П.1101-САБ, цена: 1 170 400, 00 руб.

32. Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0110201:9, площадью 1316 +/- 8 кв.м, по адресу: Московская область, Дмитровский район, Габовское с/п, д. Бабаиха, собств.: Базанова Анна Валерьевна, П. 1102-САБ, цена: 2 315 200,00 руб.

33. Квартира с кадастровым номером 50:29:0000000:9682, площадью 30 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 10, кв. 17, собств. Шилкин Никита Константинович, П. 1107-САБ, цена: 2 444 592,00 руб.

34. Земельный участок с кадастровым номером 50:32:0030225:2156, площадью 2307 кв.м., по адресу: Московская обл., Серпуховский р-он д. Клейменово, собств.: Илюхина Нодира Баходировна, П. 1109-САБ, цена: 925 600,00 руб.

35. Земельный участок с к/н 50:04:0140103:78, площадью 1100 +/- 13 кв.м, по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Куликовское, д. Пантелеево; Объект незавершенного строительства, степень готовности 60%, с к/н 50:04:0140103:669, пл. 83.3 кв.м., по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Куликовское, д. Пантелеево, собств.: Хасаймурзаев Ибрагимхалил Бегиевич, П. 1110-САБ, цена: 609 840,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.05.2026

Дата окончания приема заявок – 29.05.2026

Дата, время проведения торгов –02.06.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 1-3,6,16,18-27,29,31-33,35 -ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 4-5,7-8,17,28,30,34- ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

36. Жилое помещение (квартира), общ. пл. 39.9 кв.м., в виде 1/2 доли в праве общей долевой собственности, адрес: Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 179, кв. 12, кадастровый номер: 50:58:0040506:103, собств.: Гурьев Дмитрий Дмитриевич, П.858-САБ, цена: 1 700 000 руб.

37. Квартира, к/н 50:20:0030206:5784, 109.9 кв.м., по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 1, кв. 259, собств.: Гусейнов Санил, П. 945-САБ, цена: 12 217 560,00 руб.

38. Нежилое помещение (гараж) по адресу: Московская обл., г. Подольск, ГСК «Рассвет», пом. 221, пл. 29.6 кв.м., кадастровый номер 50:55:0020257:215, собств.: Новиков Вадим Геннадьевич, П. 970-САБ, цена: 923 015,00 руб.

39. Жилой дом к/н 50:26:0151401:2384, по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-он, д. Глаголева, ул. Лодочная, д. 10, кв. 2, общ. пл. 305,7 кв.м.; Земельный участок к/н 50:26:0151405:562, по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-он, д. Глаголева, ул. Лодочная, уч. 83, общ. пл. 750 кв. м., собств.: Гаджимагомедов Асильдар Гаджимагомедович П.985-САБ, цена: 13 084 560руб.

40. Земельный участок к/н 50:14:0000000:143906, общ. пл. 525+/-8 кв.м., по адресу: Московская обл., Щелковский район, СНТ «Воря-1», собств.: Мушкаев Олег Вячеславович, П.986-САБ, цена: 1 029 945 руб.

41. Земельный участок, к/н 50:32:0030225:5058, по адресу: Московская область, Серпуховский р-он, д. Клейменово, общ. пл. 1125 +/-23 кв.м., собств.: Ягодкин Виталий Вячеславович, П.989-САБ, цена: 363 375,00 руб.

42. Земельный участок, к/н 50:26:0110304:85, общ. пл. 3000 кв. м., по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский г.о., д. Таширово, ул. Раздольная, з/у 23; Жилой дом, к/н 50:26:0110304:2064, общ. пл. 241,8 кв. м., по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г.o., д. Таширово, ул. Раздольная, д. 23, собств.: Малкина Анна Геннадьевна, П. 990-САБ, цена: 9 568 280,00 руб.

43. Квартира, к/н: 50:58:0040202:2665, по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Весенняя, д. 102, кв. 81, общ. пл. 61,7 кв.м., собств: Сарычева Лада Германовна, П. 991-САБ, цена: 4 437 000,00 руб.

44. Земельный участок, площадью 600.00 +/-9 кв.м., по адресу: Московская область, Истринский район, д. Еремеево; к/н: 50:08:0040357:1637, собств.: Азиззода Джахонорои Саидджамол, П.992-САБ, цена: 925 650,00 руб.

45. Земельный участок, общая площадь 1200+/- 24 кв. м., адрес: Московская обл., г.о. Истра, СНТ «Лужки», уч. 205, к/н: 50:08:0050104:592, собств.: Лазарева Жанна Анатольевна, П. 993-САБ, цена: 2 894 760,00 руб.

46. Земельный участок, к/н 50:05:0130117:624, общ. пл. 747 +/-10 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-он, с. Бужаниново; Жилой дом, к/н 50:05:0130117:974, общ. пл. 109.7 кв.м., по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-он, с. Бужаниново, собств: Ханданян Георгий Аршакович, П. 994-САБ, цена: 520 200,00 руб.

47. Квартира с к/н 50:04:0010101:482, по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Старо-Московская, д. 30, кв. 28, общ. пл. 23.6 кв.м, собств.: Демидов Алексей Игоревич, П.1000-САБ, цена: 1 909 440,00 руб.

48. Земельный участок, по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Матчино, общей площадью 709+/-9 кв.м., кадастровый номер 50:28:0110156:16837, собств.: Зимогорская Полина Дмитриевна, П. 1009-САБ, цена: 836 145,00 руб.

49. Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0160406:987, площадью 689 +/-9 кв.м, по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., д. Удино, собств.: Козлов Егор Владимирович, П. 1011-САБ, цена: 1 215 840,00 руб.

50. Квартира, к/н 50:13:0050204:814, общ. пл. 47.2 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, Пушкинский район, пгт. Правдинский, ул. Полевая, д. 10, кв. 72, собств.: Анисимов Владимир Владимирович, Шаркова Алла Сергеевна, П. 1014-САБ, цена: 3 576 800,00 руб.

51. Квартира, к/н 50:43:0030301:613, общ. пл. 48.1 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 11, кв. 39, собств.: Гаршина Нина Михайловна, П.1015-САБ, цена: 4 379 200,00 руб.

52. Квартира общ. пл. 38.3 кв.м., к/н 50:12:0101003:6295, по адресу: Московская обл., г. Мытищи, пр-кт Астрахова, д. 12А, кв. 153, собств.: Чесноков Алексей Сергеевич, П.1016-САБ, цена: 5 670 520,00 руб.

53. Квартира площадью 115.4 кв.м, к/н 50:20:0040636:8443, расположенная по адресу: Московская область, Одинцовский г.o., д. Солослово, мкр. 1/5, д. 2, кв. 30, площадью 115.4 кв.м, собств.: Багиев Хусайн Рамзанович, П.1025-САБ, цена: 8 551 680,00 руб.

54. Квартира к/н 50:12:0101703:734, площадью 40.8 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Первомайская, д. 21, кв. 51, собств.: Ракитин Михаил Александрович, П. 1026-САБ, цена: 6 035 000,00 руб.

55. Земельный участок, общ. пл. 660 +/- 5 кв. м., к/н: 50:18:0070444:580; Жилой дом, общ. пл. 77.5 кв. м., по адресу: Московская область, м.о. Можайский, д. Блазново, территория СНТ Березки, д. 87/3, к/н: 50:18:0070444:1287 , собств.: Зинурова Гюзели Фаридовна, П.1034-САБ, цена: 8 903 835,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.05.2026

Дата окончания приема заявок – 28.05.2026

Дата, время проведения торгов –02.06.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: Позиции №37,39-40,42-48,50,55- ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 36,38,41,49 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Первые торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

56. Земельный участок, площадью 1172+/-24 кв.м., с к/н 50:06:0090704:429, по адресу: Московская обл., Шаховской р-н, с/п Серединское, у д. Холмец, собств.: Кондакова Анастасия Алексеевна, П. 1049-САБ, цена: 405 921 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. Повторные торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

57. Нежилое помещение по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Чайковского, д. 3, пом. 429, к/н 50:45:0040505:533, площадь 27.50 кв.м., собств: Захаркин Алексей Викторович, П. 885-САБ. цена: 829 720,70 руб.

58. Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Поливаново, ул. Янтарная, пл. 222 кв.м., к/н 50:28:0050311:455, собств.: Ерхов Александр Викторович, П.902-САБ, цена: 1 097 350, 00 руб.

59. Жилой дом, общ. пл. 125,6 кв.м., к/н 50:20:0000000:313303, по адресу: Московская обл., г.о. Одинцовский, д. Малые Вяземы, ул. Восточная; Земельный участок, к/н 50:20:0000000:309752, общ. пл. 327 +/-6 кв.м. по адресу: Московская обл., г.о. Одинцовский, д. Малые Вяземы, ул. Восточная, собств.: Григорьев Алексей Валерьевичу, П. 983-САБ, цена: 10 350 450,00 руб.

60. Земельный участок, общ. пл. 1037 кв.м., по адресу: Московская обл., Дмитровский р-н, г.п. Яхрома, в районе д. Новокарцево, СНТ «Ново-Карцево», уч. 131, к/н 50:04:0230212:51, собств.: Мкртчян Артур Самвелович, П.987-САБ, цена: 696 150,00 руб.

61. Помещение нежилое, площадь 21 кв.м., адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 74, ГПК-20, бокс 451, кадастровый номер 50:12:0000000:27584, собств.: Ахматов Михаил Николаевич, П. 1002-САБ, цена: 1 173 000,00руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –20.05.2026

Дата окончания приема заявок –19.06.2026

Дата, время проведения торгов – 23.06.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 57-60 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 56,61 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru