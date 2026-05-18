Майские заморозки не остановили грибников Новосибирской области: сезон сморчков в разгаре

Майские заморозки в Новосибирской области не стали помехой для любителей тихой охоты. Несмотря на то что по ночам температура опускается до минус трех градусов, сибиряки активно ходят в лес и возвращаются домой с богатым уловом. В основном грибники собирают сморчки — и собирают их буквально ведрами, сообщил atas.info.

По информации издания, своими трофеями люди делятся в социальных сетях, и там уже развернулось негласное соревнование. Так, житель поселка Коченево сообщил, что набрал целую кепку грибов всего за полчаса. Любительница «тихой» охоты Мария показала подписчикам пакет, наполненный сморчками. Правда, женщина призналась, что грибов в лесу действительно много, но половина из них выглядят уже «унылыми». В комментариях тут же предположили, что дары природы подпортил именно ночной мороз.

По данным издания, один из грибников похвастался целым ящиком сморчков, собранных в Мошковском районе. Другой заявил, что наполнил ведро лесными дарами всего за 20 минут. Похоже, сезон сморчков в самом разгаре, и даже минусовые температуры не мешают новосибирцам запасаться лесными деликатесами.

Ранее сообщалось, что в лесу под Подольском нашли строчки размером с голову.