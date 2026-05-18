В Подмосковье подали около 1,4 тыс. заявок на комплекс услуг по выдаче справок военных комиссариатов

С начала 2026 года в Подмосковье подали порядка 1,4 тыс. заявлений на комплекс услуг по выдаче справок военных комиссариатов, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Личные документы» – «Справки». Для подачи заявки необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В рамках услуги по одному заявлению пользователи могут получить 25 видов справок военных комиссариатов региона, которые требуются для оформления пенсии, пособий и прочих льгот. Запросить информацию могут действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.