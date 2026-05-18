Студенты из Московской области стали абсолютными победителями гранд-финала международного конкурса

Команда студентов факультета математики, информатики и физики Государственного гуманитарно‐технологического университета из Орехова‐Зуева завоевала 1-е место в общекомандном зачете гранд‐финала международного трека Всероссийского проекта «Кибердром.Студент 25/26». Престижные соревнования прошли во Фрязине, о чем сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Состязания стали настоящим испытанием инженерной мысли и практических навыков. Программа включала несколько сложных этапов: защиту инженерных проектов перед компетентным жюри, сборку беспилотных аппаратов с нуля, скоростные гонки на разных типах покрытий и состязания в формате «сумо».

Студенты ГГТУ продемонстрировали высочайший уровень подготовки на каждом этапе. Они не просто представили продуманные инженерные разработки, но и блестяще показали практические навыки: быстро и точно собирали беспилотные аппараты, уверенно управляли ими на гладкой поверхности, добиваясь максимальной скорости, и успешно преодолевали сложные участки на ковролине. В состязаниях «сумо» команда также проявила тактическую грамотность и техническую оснащенность, обеспечив себе победу в этом непростом испытании.

В состав победившей команды вошли Растрыгин Максим, Лаухин Денис, Потапова Анастасия, Сапаркина Анастасия, Кондрахина Виктория, Добрынин Алан, Иванов Дмитрий и Сумкина Александра. Наставниками талантливых студентов выступили Евгений Сарыков и Андрей Можаев.

