Тайны эволюции: ученые наконец выяснили, почему 90% населения Земли стали правшами

Группа палеоантропологов и нейробиологов из Оксфордского университета сумела разгадать одну из старейших загадок антропогенеза — причину тотального доминирования правой руки у человечества. Согласно результатам их масштабного исследования, опубликованным в престижном научном журнале PLOS Biology, асимметрия конечностей стала прямым следствием перехода к двуногой локомоции и взрывного увеличения объема головного мозга, пишет Газета.ру.

Феномен человеческой праворукости в мире приматов

В современной популяции Homo sapiens наблюдается уникальное для живой природы распределение: около 90% населения Земли во всех изолированных культурах и географических регионах являются правшами. Для сравнения, у других представителей отряда приматов (шимпанзе, горилл, орангутанов) выраженное популяционное доминирование отсутствует — у них пропорция левшей и правшей распределяется примерно поровну, либо имеет индивидуальный характер.

Чтобы выявить скрытые эволюционные маркеры, оксфордские исследователи собрали и систематизировали колоссальный массив этологических данных о 2025 особях, представляющих 41 вид современных приматов.

Результаты байесовского компьютерного моделирования

Для обработки собранной информации ученые применили метод байесовского статистического моделирования, сопоставив мануальные предпочтения животных с их анатомическими и филогенетическими характеристиками. Первичный анализ показал, что человек демонстрирует резкий эволюционный разрыв со всеми высшими обезьянами по уровню праворукости.

Однако этот математический разрыв полностью нивелировался, как только алгоритм начинал учитывать два фундаментальных фактора:

Абсолютный и относительный размер головного мозга;

Специфические анатомические признаки скелета, напрямую связанные с постоянным прямохождением (бипедализмом).

Хронология закрепления признака от австралопитеков до Homo sapiens

Используя палеонтологические данные, авторы работы реконструировали мануальные привычки вымерших предков человека. Выстроилась четкая эволюционная цепочка:

Ардипитеки и австралопитеки: У ранних гоминид, обитавших в Африке миллионы лет назад, предпочтение правой руки было крайне слабым и мозаичным, полностью соответствуя уровню современных шимпанзе.

Homo erectus и Homo ergaster: С зарождением и развитием рода Homo, началом активного изготовления орудий труда и ростом черепной коробки, праворукость стала заметно прогрессировать.

Неандертальцы: У Homo neanderthalensis асимметрия полушарий и доминирование правой руки уже были выражены очень ярко.

Homo sapiens: У анатомически современного человека признак достиг своего исторического максимума.

Сенсационное исключение: Homo floresiensis

Уникальным подтверждением теории ученых стал анализ останков Homo floresiensis — знаменитых ископаемых «хоббитов» с индонезийского острова Флорес. Компьютерная модель показала, что у этого вида предпочтение правой руки было развито значительно слабее, чем у неандертальцев или кроманьонцев.

Оксфордские исследователи связывают этот феномен с явлением островной карликовости: «хоббиты» обладали очень небольшим объемом мозга, сопоставимым с шимпанзе, а строение их плечевого пояса и стопы указывало на то, что они сочетали прямохождение с регулярным лазаньем по деревьям. Соответственно, эволюционное давление не закрепило у них асимметрию.

Двухэтапная концепция формирования асимметрии

На основе полученных результатов ученые сформулировали стройную двухэтапную концепцию развития праворукости: