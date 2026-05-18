В Московской области определили победителей конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых»
Фото: [Министерство образования Московской области]
16 мая в Котельниках прошел финал масштабного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых». Мероприятие объединило 17 команд — победителей зональных этапов из Подмосковья, сообщили в пресс‐службе Министерства образования Московской области.
В конкурсе приняли участие 600 человек, а общее число участников на всех этапах превысило 200 тыс. — это представители более 3700 команд из различных городов региона. Ключевая идея состязания заключалась в укреплении детско‐родительского взаимодействия: родители не просто наблюдали за процессом, а активно участвовали в испытаниях вместе с детьми и классными руководителями.
По итогам конкурсных испытаний были определены победители:
- гран‐при среди младших классов завоевала команда «Энергия единства» из Красногорска;
- среди старших классов высшей награды удостоилась команда «Родительский десант» из Богородского округа.
Лауреатами 1-й степени стали:
- «РОК» (Солнечногорск);
- «На одной волне» (Дмитров);
- «Это мы!» (Краснознаменск);
- «Добрые сердца» (Балашиха).
Остальные финалисты получили дипломы лауреатов 2-й степени. Все команды‐участники финала были награждены кубками, брендированными подарками, призами от партнеров и сертификатами на экскурсии.
