В Московской области определили победителей конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых»

В конкурсе приняли участие 600 человек, а общее число участников на всех этапах превысило 200 тыс. — это представители более 3700 команд из различных городов региона. Ключевая идея состязания заключалась в укреплении детско‐родительского взаимодействия: родители не просто наблюдали за процессом, а активно участвовали в испытаниях вместе с детьми и классными руководителями.

По итогам конкурсных испытаний были определены победители:

гран‐при среди младших классов завоевала команда «Энергия единства» из Красногорска;

среди старших классов высшей награды удостоилась команда «Родительский десант» из Богородского округа.

Лауреатами 1-й степени стали:

«РОК» (Солнечногорск);

«На одной волне» (Дмитров);

«Это мы!» (Краснознаменск);

«Добрые сердца» (Балашиха).

Остальные финалисты получили дипломы лауреатов 2-й степени. Все команды‐участники финала были награждены кубками, брендированными подарками, призами от партнеров и сертификатами на экскурсии.

