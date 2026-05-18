В Смоленске прошла дискуссия о сохранении памяти в рамках экспедиции «Код непокоренных — 2026»

В рамках Патриотической экспедиции «Код непокоренных — 2026» в Смоленске состоялась пленарная дискуссия, посвященная противодействию попыткам искажения исторической правды. В проекте, который реализует АНО «Сила Мира» при партнерстве АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» и поддержке Совета Федерации, Минобрнауки, Минкультуры, Росмолодежи, принимают участие более 100 молодых активистов из России и Беларуси.

Выбор Смоленска для проведения дискуссии обусловлен историческими обстоятельствами. В годы Великой Отечественной войны город находился в эпицентре боевых действий, был оккупирован и практически полностью разрушен, после Победы восстановлен. В современной системе международных отношений искажение исторической правды, по мнению участников дискуссии, перешло из идеологической плоскости в практическую: на территориях, прошедших оккупацию, фиксируются переименования улиц, замена символики, пересмотр содержания школьных учебников. Как отметил сенатор от ДНР Александр Волошин, последствиями таких процессов становятся утрата связи с реальностью и ослабление способности общества защищать собственные исторические корни.

«Смоленск неслучайно называют западными воротами России. Через эту землю веками шли те, кто хотел испытать нашу страну на прочность, от поляков и французов до немцев. И каждый раз именно здесь враг сталкивался с настоящим сопротивлением русского народа. Сегодня против нашей страны ведется борьба не только на военно-политическом уровне — идет борьба за историческую память. И такие города, как Смоленск, напоминают, что народ, который помнит цену Победы, невозможно лишить будущего. Очень важно, чтобы молодежь знала имена героев Смоленской земли. Таких, как Михаил Егоров — человек, который вместе с Мелитоном Кантарией водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Это символ пути, который прошла вся страна», — сказал Александр Волошин.

В дискуссии также приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации, Герой Российской Федерации Юрий Воробьев, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталия Павлюченко, губернатор Смоленской области Василий Анохин, председатель Молодежного совета при Совете Республики Беларусь Алина Ретькова, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Дмитрий Иванов.

Помимо дискуссии программа посещения Смоленска включила творческий вечер с народным артистом России Владимиром Машковым в Смоленском драматическом театре имени А. С. Грибоедова и открытый диалог участников экспедиции с сенатором Александром Волошиным в культурно-выставочном центре им. Тенишевых. Участники делились семейными историями о предках, прошедших войну, обсуждали итоги проекта и вносили предложения по его развитию. Далее экспедиция направляется в Витебск, а завершится патриотический автопробег в Минске.

«Код непокоренных» 2026 — это молодежная патриотическая экспедиция, цель которой — через погружение в события 1941–1945 годов сформировать у молодежи устойчивый иммунитет к попыткам переписывания истории. Участники знакомятся с ключевыми местами воинской славы, встречаются с ветеранами, работают с архивными документами и участвуют в интерактивных программах.

Маршрут экспедиции включает девять городов: Донецк, Мурманск, Кандалакша, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Витебск и Минск. Инициатором и организатором выступает АНО «Сила Мира» совместно с АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи». Проект реализуется при содействии Совета Федерации, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ, Росмолодежи и Федерального агентства по делам национальностей.

