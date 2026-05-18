Лучшую медицинскую сестру определили в НИКИ детства

Участницам нужно было преодолеть три этапа. Первый этап был творческим. В его рамках медсестры представили видеоролики о своем обычном рабочем дне. Жюри оценивало креативность, дикцию и то, как материал передает роль медсестры в уходе за пациентом.

В рамках второго этапа медсестрам нужно было максимально быстро собрать аптечку «Анти-шок». В рамках третьего — ответить на 20 вопросов из профессиональной сферы. Еще одним этапом стало проведение сердечно-легочной реанимации.

«Глядя на то, как уверенно и слаженно медсестры справлялись с задачами по реанимации и сложнейшими тестами, я в очередной раз убедилась: наши маленькие пациенты находятся в самых надежных руках», — отметила главная медсестра НИКИ детства Наталья Косарева.

