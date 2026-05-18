В Подмосковье не стало Почетного гражданина Александра Золотова

Золотов родился 1 сентября 1921 года в деревне Горноватое Орловской области, он принимал участие в битве за Москву, Курско-Орловской битве и ряде знаковых освободительных операций за пределами СССР, а также в Висло-Одерской наступательной операции и освобождении Варшавы.

В 1944 году его назначили начальником штаба дивизиона зенитно-артиллерийского полка в дивизии ПВО. 9 мая 1945 года он встретил в 50 км от Берлина, после чего продолжал военную службу и в мирное время. Его уволили в запас в 1977 году в звании полковника.

Мужчину наградили орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и другими наградами и почетными званиями. Кроме того, в 2025 году постановлением губернатора Московской области ему присвоили почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.