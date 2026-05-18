Семейный природный кластер «МЫС» возводят в Московской области

В Одинцовском округе активно развивается семейный природный кластер премиум‐класса «МЫС». По информации Министерства жилищной политики Московской области, строительство идет высокими темпами: на ключевых участках уже завершены работы подземного цикла, и строители приступили к возведению надземных этажей.

Кластер возводят на земельном участке площадью свыше 24,4 га. Ежедневно на строительной площадке трудятся более 200 специалистов.

На объекте заметно продвинулись работы по двум многоквартирным домам. В доме «Волга» полностью завершили монолитные работы в подземной части здания. Сейчас специалисты занимаются устройством вертикальной гидроизоляции и выполняют монолитные работы на надземных этажах всех секций. К концу мая на этом объекте планируют начать каменную кладку.

Параллельно идет строительство дома «Сибирь». Здесь уже завершили разработку котлованов всех секций. В настоящее время рабочие занимаются устройством фундаментов, возводят вертикальные конструкции подземной части и перекрытия. До конца мая застройщик намерен закончить все фундаментные работы, а на секциях 3 и 4 — выйти на уровень надземной части здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.