Без лая и разрушений: 3 породы собак, которые подходят для спокойной жизни в квартире

Выбор собаки особенно важен для тех, кто заводит питомца впервые: порода должна подходить к образу жизни хозяина, пишет The Mirror. Дрессировщица Элли назвала три породы, которые обычно считаются спокойными и редко создают серьезные поведенческие проблемы.

При этом эксперт сразу предупредила: испортить можно любую собаку. Без правильной социализации, структуры и спокойного воспитания даже самый «пушистый» питомец может стать проблемным.

Первый вариант — английский мастиф. По словам Элли, при хорошем разведении такие собаки обычно уравновешенные, ласковые и не склонны искать конфликт. Главные сложности чаще связаны не с характером, а с огромным размером: взрослый кобель может весить больше многих людей.

Второй вариант — лабрадоры и золотистые ретриверы. Они часто хорошо ладят с людьми и другими собаками. Если проблемы появляются, то обычно из-за избытка радости: прыжки, тяга на поводке и чрезмерная дружелюбность. Это, по словам собачьего тренера, исправляется дисциплиной и контролем импульсов.

Третий вариант — кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Элли описывает их как милых, общительных и удобных для семейной жизни собак без тех самых неудобств, которые нередко встречаются у мелких пород.

Но главный совет остается прежним: перед покупкой или усыновлением нужно изучить породу, ее здоровье, особенности и характер. Спокойная собака — это не только генетика, но и заботливое воспитание.