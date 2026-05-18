Гранты, стажировки и спортивные лифты: что обсуждали участники экспедиции «Код непокоренных» с сенаторами и экспертами
Великий Новгород принял патриотическую экспедицию «Код непокоренных — 2026»
Патриотическая экспедиция «Код непокоренных – 2026» прибыла в Великий Новгород — один из ключевых пунктов маршрута, соединяющего города воинской славы России и Беларуси. Организатор проекта — АНО «Сила Мира» при партнерстве АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» и поддержке Совета Федерации, Минобрнауки, Минкультуры, Росмолодежи. В экспедиции участвуют более 100 молодых активистов из двух стран. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» выяснило, что программа в Великом Новгороде включила как мемориальные мероприятия, так и публичную дискуссию о будущем молодежной политики.
«Участники посетили Новгородский кремль, а затем состоялся торжественный митинг с возложением цветов к мемориалу "Вечный огонь славы". Губернатор Новгородской области Александр Дронов отметил, что название экспедиции "Код непокоренных" глубоко символично для новгородской земли. В церемонии также приняли участие сенаторы от региона Евгений Дитрих и Елена Писарева», — выяснил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В рамках популяризации локальных музеев и объектов культурного наследия участники посетили музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» — пространство, воссоздающее быт русской деревни.
«Ключевым событием дня стала пленарная дискуссия "Россия и Беларусь — пространство возможностей. От Бреста до Чукотки" на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника — Валдай". Модератором выступила заместитель руководителя АНО "Сила Мира" Анастасия Эйне. К участию пригласили не только членов экспедиции, но и студентов Новгородского университета им. Ярослава Мудрого, активистов "Движения Первых", Российских студенческих отрядов и Молодежного парламента», — узнал корреспондент издания.
Спикерами дискуссии стали генеральный директор ИНТЦ «Валдай» Мария Петрова, исполнительный директор ВЭБ.РФ Александр Мачевский, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно, исполнительный директор Ассоциации спортивных студенческих клубов России Павел Крутов, а также секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Павел Алексо. В центре внимания оказались практические вопросы: привлечение известных спортсменов к университетским проектам, навигация по стажировкам для молодежи из регионов, конкретные шаги по реализации совместных российско-белорусских инициатив.
«Итоговый посыл, который прозвучал во время дискуссии, всецело разделяю: патриотизм и гражданская позиция проявляются не в лозунгах, а в реальных делах. У молодых людей России и Беларуси сегодня есть все необходимые ресурсы – гранты, стажировки, спортивные лифты, инновационные площадки. Остаётся лишь брать и действовать! Мы — наследники общей Победы, общего подвига, общего кода. Россия и Беларусь идут плечом к плечу. И пока мы вместе — мы непобедимы!» — отметил сенатор от Донецкой Народной республики Александр Волошин.
Следующая точка на карте экспедиции — город-герой Смоленск.
«Патриотическая экспедиция "Код непокоренных –2026" (9–19 мая 2026 года) — российско-белорусский проект, направленный на вовлечение молодежи в деятельность по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Организатор — АНО "Сила Мира"; партнер — АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи". Поддержку оказывают Совет Федерации, Минобрнауки, Минкультуры России, Росмолодежь, Федеральное агентство по делам национальностей. Маршрут: Донецк — Мурманск — Кандалакша — Петрозаводск — Санкт-Петербург — Великий Новгород — Смоленск — Витебск — Минск».
