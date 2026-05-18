Помощь семьям участников СВО в Красногорске: продукты с доставкой на дом

В отделение Ассоциации ветеранов СВО в Красногорске поступила очередная партия гуманитарной помощи для семей военнослужащих ВС РФ, погибших в ходе специальной военной операции. Груз предоставил Фонд поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах «Памяти 6‑ой роты».

Как сообщила заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации Красногорска Анастасия Чистова, в состав партии вошли чай, кофе, сахар, крупы, консервы и кондитерские изделия общим весом более тонны. Для семей, которые не смогут самостоятельно забрать помощь по адресу: улица Кирова, 1 (помещение Ассоциации), предусмотрена доставка продуктов на дом.

Поддержка участников СВО и их семей в округе осуществляется на постоянной основе. В специализированном Центре на улице Кирова, 1 родственники военнослужащих могут получить не только гуманитарную, но и комплексную помощь — в том числе юридическую, психологическую и социальную.