В Минтрансе Подмосковья утвердили единый подход к организации работы сервисов аренды СИМ в регионе

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ввело единые правила организации работы сервисов средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории региона. Мера призвана упорядочить использование электросамокатов и других подобных устройств, сделав городскую среду комфортнее и безопаснее для всех участников движения.

Ведомство разработало системный подход к координации сервисов проката. Теперь взаимодействие между администрациями округов и операторами аренды СИМ строится на основе специальных соглашений. В рамках договоренностей стороны определяют зоны присутствия сервисов в округе, ограничения по работе СИМ, максимально допустимое количество устройств в округе.

Первые соглашения уже заключены с операторами в Черноголовке и Воскресенске. В этих городах четко регламентированы места размещения СИМ (с обязательной организацией разметки и установкой соответствующих знаков), перечень парковочных зон, участки с ограниченной скоростью передвижения и зоны, где движение арендных СИМ полностью запрещено, график работы сервиса, в том числе временные ограничения на период праздничных мероприятий в общественных зонах, пешеходных зонах и на участках с перекрытием дорог.

