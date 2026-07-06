ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 20, 21 июля и 10 августа

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Повторные. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира, площадью 59,5 кв.м., к/н кадастровый номер 50:50:0000000:32059 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 42, кв. 20, собств.: Кулагина Анна Константиновна, П. 1028-САБ, цена: 8 487 142,9 руб.

2. Квартира, площадью 30,3 кв.м., к/н 50:09:0080607:1870, по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Центральная, д. 2а, кв. 9, собств.: Журавлев Иван Андреевич, П. 1047-САБ, цена: 2 817 920,00 руб.

3. Жилой дом, пл. 227,3 кв.м, к/н 50:11:0050403:131, и земельный участок к/н 50:11:0050403:932, пл.1038 кв.м., расположенные по адресу: МО Красногорск, д. Бузланово, собств.: Магомедова Зайнаб Набигуллаевне, П.1078-САБ, цена: 32 871 200,00 руб.

4. Здание нежилое 42,6 кв.м., к/н 50:18:0010506:259, адрес: МО, г. Можайск, ГПК ДСПМК, бокс 5 а, размер доли в праве ¾, собств.: Писарева Людмила Викторовна, П. 1081-САБ, цена: 349 350,00 руб.

5. Жилой дом общ.пл. 83,5 кв.м., к/н 50:28:0090840:2932, расположенный по адресу: МО, г. Домодедово, с. Введенское, тер. КП Лакомка, земельный участок № 50:28:0090240:1708, пл. 560+/– 8 кв.м., МО, г. Домодедово, с. Введенское, собств. Паносян Сусанна Размиковна, П. 1086-САБ, цена: 4 611 760,00 руб.

6. Земельный участок с к/н 50:20:0100506:1084, по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Асаково, уч. 16Б; Жилой дом с к/н 50:20:0100506:1167, общ. пл. 100.6 кв.м., по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Асаково, д.16Б, собств.: Администрация Одинцовского городского округа Московской области, П. 1115-САБ, цена: 3 738 671,28 руб.

7. Квартира, по адресу: Московская обл., г. Лобня, ул. 9 Квартал, д. 12, кв. 15, к/н 50:41:0000000:25495, общ. пл. 34.5 кв.м., собств.: Головина Виктория Алексеевна, Гудков Артем Станиславович, П. 1117-САБ, цена: 3 039 454,48 руб.

8. Квартира с к/н 50:33:0000000:95602, по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Чернышевского, д. 32, кв. 37, общ. пл. 57.8 кв.м., собств.: Быков Артем Сергеевич, Быкова Екатерина Владимировна. П. 1120-САБ, цена: 4 416 860,61 руб.

9. Жилой дом по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Покровский Городок, д. 1В, с к/н 50:20:0060331:2411, общ. пл. 160.8 кв.м.; Земельный участок по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п. Покровский Городок, з/у 1В, пл. 1050+/- 11 кв.м., с к/н 50:20:0080803:448, собств.: Короткий Владислав Андреевич, П. 1122-САБ, цена: 7 755 706,00 руб.

10. Квартира, площадью 58.8 кв.м., к/н 50:58:0040602:2105, по адресу: Московская обл., г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 19, кв. 81, собств.: Минаева Мария Викторовна, П. 1125-САБ, цена: 3 533 287,48 руб.

11. Земельный участок с кадастровым номером 50:05:0010306:87, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с\о Кузьминский в р-оне ур. Александровка, общ. пл. 2 064 +/- 32 кв.м.,собств.: Умашева Фатима Аташевна, П. 1127-САБ, цена: 172 040,00 руб.

12. Жилое помещение (квартира), к/н 50:23:0000000:82604, по адресу: Московская область, м.о. Раменский, с. Константиново, д. 9, кв. 40, общ. пл. 44.7 кв.м., собств.: Мурзаев Роман Хамидиллаевич, П. 1128-САБ, цена: 2 650 300,00 руб.

13. Жилой дом, к/н 50:05:0030334:168, площадью 74.4 кв.м., и Земельный участок, к/н 50:05:0030334:76, площадью 800 кв.м., расположенные по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, ТСНТ «Дачный поселок Бубяково», уч. 74, собств.: Ванчугова Вера Игоревна, П. 1132-САБ, цена: 2 635 000,00 руб.

14. Земельный участок, площадью 810+/-10 кв.м. с кадастровым номером 50:28:0110156:10726, по адресу: Московская обл., г. Домодедово, д. Матчино, собств.: Магомедов Ислам Муртазалиевич, П. 1137-САБ, цена: 513 315,00 руб.

15. Часть жилого дома, общ. пл. 45 кв.м., по адресу: Московская обл., р-н Дмитровский, г/п Икша, п. Ермолино, ул. Трудовая, д. 5, пом. 1, к/н 50:04:0070310:2640, Земельный участок, площадью 433 кв.м., адрес: Московская обл., р-н Дмитровский, г/п Икша, пос. ОПХ «Ермолино», ул. Трудовая, д. 5, к/н 50:04:0070310:975, собств.: Администрация Дмитровского городского округа Московской области, П. 1142-САБ, цена: 1 270 920,00 руб.

16. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Садовая, д. 30, кв. 28, пл. 62,4 кв.м., кад. № 50:56:0010201:272, собств.: Мхитаряп Кнкуш Ервандовна, П. 1143-САБ, цена: 4 549 880,00 руб.

17. Квартира по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., р/п Некрасовский, мкр. Строителей, д. 6, кв. 61, общ. пл.63, 70 кв.м., к/н 50:04:0000000:50328, собств.: Илашева Сарвиноз Исламжововна, П. 1146-САБ, цена: 5 120 000 руб.

18. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, с. Сынково, ул. Центральная, д. 9, кв. 40, пл. 58,1 кв.м., к/н 50:27:0000000:72618, собств.: Орлов Валерий Сергеевич, П.1147-САБ, цена: 4 549 880,00 руб.

19. Земельный участок по адресу: Московская область, Каширский р-он, в границах ТОО «Никулино», уч-к 277, кадастровый номер: 50:37:0020414:302, площадью 1200 кв.м, собств.: Варданян Ашот Геворгович, П.1150-САБ, цена: 276 760,00 руб.

20. Земельный участок, площадь: 1004 +/-22 кв. м., адрес: Московская обл., м.о. Раменский, тер. Бахтеево-Парк, ул. Яблоневая, уч. 752, к/н: 50:23:0020334:1855, собств.: Турдумаматова Альбина Надырбековна, П. 1151-САБ, цена: 602 480,00 руб.

21. Жилое помещение (квартира) по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Курчатова, д. 61Б, кв. 23, пл. 34.7 кв.м., к/н 50:55:0000000:47152, собств.: Рунова Анна Валерьевна, П. 1152-САБ, цена: 3 803 920,00 руб.

22. Квартира (2-комнатная) по адресу: Московская область, г. Люберцы, п. ВУГИ, д. 16, кв. 24, пл. 64.6 кв.м., к/н 50:22:0010303:1479, собств.: Осимова Дилбар Хуршедовна, П. 1153-САБ, цена: 5 822 002,92 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07.07.2026

Дата окончания приема заявок – 17.07.2026

Дата, время проведения торгов –21.07.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 1-3,5-10,12-18, 20-22 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 4,11,19 - ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. ПЕРВЫЕ. торги. Задаток 2% от нач. цены:

23. Квартира 45.90 кв.м., по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, с. Успенское, ул. Советская, д. 22, к. 3, кв. 31, кадастровый номер 50:20:0040904:907, собств.: Ахояв Гамлет Грачикович, П. 1162-САБ, цена: 7 834 763,20 руб.

24. Квартира, по адресу: Московская обл., г.o. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Корнилаева, д. 20, кв. 71, общей пл. 37,9 кв.м., к/н 50:50:0020601:4947, собств.: Аракаев Белял Юрьевич, П. 1175-САБ, цена: 5 104 000,00 руб.

25. Земельный участок с к/н 50:15:0040203:28, пл. 1500 кв.м., и жилой дом, пл. 134.1 кв.м., с к/н 50:15:0040203:524, расположенные по адресу: Московская обл., Балашихинский р-он, г. Балашиха, квартал Щитниково, дом 120, собств.: Горохов Валентин Борисович, П. 1176-САБ, цена: 14 427 200,00 руб.

26. Квартира, пл. 41 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г. Балашиха, б-р Горенский, д. 3, кв. 114, к/н 50:15:0011212:1594, собств.: Айриян Андрей Левонович, П. 1186-САБ, цена: 5 543 200,00 руб.

27. Квартира, пл. 60.6 кв.м., по адресу: МО, г. Химки, кв-л Клязьма, Набережный проезд, д. 5, кв. 119, к/н 50:10:0020604:4279, собств.: Баурчулу Вячеслав Пантелеевич, Сириченко Анна Викторовна, П. 1208-САБ, цена: 11 016 000,00 руб.

28. Земельный участок, пл. 9 845.00 +/- 35 кв.м., по адресу: Московская область, Ленинский район, к/н 50:21:0030210:11632, собств.: Мухаметшин Руслан Анисович, П. 1213-САБ, цена: 64 232 800 руб.

29. Квартира, площадью 44, 7 кв.м., по адресу: МО, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 30, кв. 88, к/н 50:10:0010101:3780, собств.: Хромов Денис Алексеевич, П. 1214-САБ, цена: 10 579 238,00 руб.

30. Земельный участок, по адресу: МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Гагарина, уч. 8, пл. 2345 кв. м, к/н: 50:03:0010309:3; Нежилое здание торгового центра «Континент», 4-х этажный, пл. 4486,2 кв. м, по адресу: МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Гагарина, д. 8, к/н 50:03:0000000:9617, Нежилое помещение, пл. 165,6 кв. м, по адресу: МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Гагарина, д. 49, к/н 50:03:0010216:658, Нежилое помещение, пл. 490,6 кв. м, по адресу: МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 78, к/н: 50:09:0000000:129635, П. 1220-САБ, цена: 114 560 000,00 руб.

31. Земельный участок №1, общ. пл. 2000+/- 20 кв.м., к/н 50:09:0070108:12, по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое, д. 33 и расположенный на данном участке жилой дом площадью 240,90 кв.м., к/н 50:09:0070106:967, собств.: Душечкин Валерий Валерьевич, П. 1221-САБ, цена: 28 706 902,00 руб.

32. Квартира, пл. 72.5 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Черноголовка, б-р Школьный, д. 18, кв. 136, к/н 50:16:0101035:4162, собств.: Леоничева Анна Владимировна, П. 1224-САБ, цена: 7 600 000,00 руб.

33. Земельный участок с к/н 50:04:0160306:481, площадью 1287 +/- 13 кв.м., и расположенный на нем строящийся дом по адресу: Московская обл., Дмитровский район, д. Векшино, собств.: Сахновский Георгий Витальевич, П. 1226-САБ, цена: 10 084 640,00 руб.

34. Жилой дом, пл. 176 кв.м. с к/н 50:16:0502055:3188 и земельный участок, пл. 671+/-18 кв.м. с к/н 50:16:0502055:2927, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, СНТ «Горелый лес», д. 977А, собств.: Гогаев Давид Сергеевич, П. 1227-САБ, цена: 3 780 800,00 руб.

35. Квартира, площадью 35,3 кв.м, по адресу: Московская обл., г.о. Химки, д. Брехово, мкр. Митино дальнее, д. 14, кв. 53, к/н 50:09:0070401:6051, собств.: Заитов Дельмурат, П. 1228-САБ, цена: 3 360 000,00 руб.

36. Земельный участок площадью 628.00 +/- 18 кв.м., по адресу: Московская обл., г.о. Серпухов, д. Акулово, к/н 50:32:0020121:4608, собств.: Хасенко Раджа Викторович, П. 1229-САБ, цена: 318 400,00 руб.

37. Помещение площадью 38.10 кв.м. адрес: Московская область, м.о. Шатура, п. санатория «Озеро Белое», д. 6, кв. 3, к/н 50:25:0090312:882, собств.: Александров Алексей Станиславович, П. 1230-САБ, цена: 1 496 000,00 руб.

38. Квартира, общ. пл. 31.8 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 53, кв. 65, к/н 50:26:0160314:1165, собств.: Ерохин Станислав Олегович, П. 1234-САБ, цена: 3 924 348,80 руб.

39. Земельный участок, по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, с.п. Ташировское, СНТ «Заречье», д. Любаново, уч. 89, площадью 800 кв.м., к/н: 50:26:0110116:33, собств.: Елисеев Иван Алексеевич, П. 1237-САБ, цена: 630 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 07.07.2026

Дата окончания приема заявок – 17.07.2026

Дата, время проведения торгов –21.07.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: Позиции №23-39 ЭТП https://auction.msk.ru/

Арест. недвиж. имущ-во. ПОВТОРНЫЕ торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

40. Земельный участок, площадью 1172+/-24 кв.м., с к/н 50:06:0090704:429, по адресу: Московская обл., Шаховской р-н, с/п Серединское, у д. Холмец, собств.: Кондакова Анастасия Алексеевна, П. 1049-САБ, цена: 345 032,85 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. ПЕРВЫЕ торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

41. Земельный участок к/н 50:03:0030109:244, площадью 1500 кв.м., по адресу: МО, Клинский район, д. Трехденево, ул. Камышовая, уч. № 58, собств.: Иванычев Иван Витальевич, П. 1210-САБ, цена: 572 871,00 руб.

42. Помещение (1/4 доля в праве), площадью 37 кв.м., кад. номер 50:55:0000000:80609, по адресу: МО, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7, корп. 2, кв. 41, собств.: Саурина Светлана Васильевна, П. 1212-САБ, цена: 1 805 000,00 руб.

43. Земельный участок (1/2 доля в праве), пл. 600 кв.м., по адресу: Московская обл., р-н Щелковский, СНТ «Восход-2», уч. 17, к/н 50:14:0040123:1067 ,Здание (нежилое, 1/2 доля в праве), пл. 16.8 кв.м., по адресу: Московская обл., р-н Щелковский, СНТ «Восход-2», уч. 17, к/н 50:14:0000000:75944, Здание (нежилое, 1/2 доля в праве), пл. 78.6 кв.м., по адресу: Московская обл., р-н Щелковский, СНТ «Восход-2», уч. 17, к/н 50:14:0000000:124325, собств.: Лебедева Любовь Евгеньевна, П. 1216-САБ, цена: 2 630 000,00 руб.

44. Помещение, по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Голицыно, пер. Банный, ПГСК «Вяземка», стр. 1A, к/н 50:20:0041414:14, общ пл. 39.2 кв.м., собств.: Потапов Александр Васильевич, П. 1217-САБ, цена: 848 000,00 руб.

45. 1/4 доли в праве на жилое помещение, находящееся по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 26, кв. 34, к/н: 50:47:0000000:6210, общ. пл. 19.8 кв.м, собств.: Антонов Виктор Васильевич, П. 1232-САБ, цена: 407 000,00 руб.

46. Земельный участок, площадь 916.00+/-39 кв.м., по адресу: обл. Московская, р-н Шатурский, с/о Кривандинский, д. Мелиховская, к/н: 50:25:0070101:204, собств.: Пыльцына Оксана Александровна, П. 1233-САБ, цена: 372 000,00 руб.

47. Помещение 1/5 доли в праве, пл. 48.20 кв.м., по адресу: Московская область, р-н Орехово-Зуевский, д. Савостьяново (Горское с/п), ул. Школьная, д. 9, кв. 2; к/н 50:24:0040503:272, собств.: Маякин Сергей Павлович, П. 1236-САБ, цена: 505 000,00 руб.

48. Здание, площадью 42.10 кв.м., по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 25-го Октября, д. 25/8; к/н 50:58:0090104:974. Жилой дом находится в состоянии после пожара, собств.: Филин Владимир Борисович, П.1239-САБ, цена: 775 214,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –07.07.2026

Дата окончания приема заявок –07.08.2026

Дата, время проведения торгов – 10.08.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 41,44,46,48 ЭТП https://auction.msk.ru/

Позиции № 40,42-43,45,47 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru