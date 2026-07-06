Врачи в Подмосковье спасли мальчика, который проткнул ногу рыболовным крючком и загнал под кожу червя

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли мальчика, который проткнул ногу рыболовным крючком. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили ребенка с травмой ноги, полученной во время рыбалки. Закидывая удочку, мальчик случайно вонзил крючок в ногу на 4 см. При этом под кожей оказалась и наживка — дождевой червь.

Врачи аккуратно извлекли из ноги инородные тела, обработали рану и наложили швы. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно и был выписан из стационара на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 5 лет в области открыли более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий.