«Я плачу одна»: Мария Миронова отреагировала на смерть Ирады Берг

Актриса Мария Миронова отреагировала на смерть российской писательницы Ирады Берг, сообщает The Voice. Народная артистка РФ своем личном блоге написала, что не может поверить в случившееся.

Артистка вспомнила совместные мечты и проекты с Ирадой, в том числе работу над спектаклем Woman, поставленным по пьесе покойной писательницы.

«Вспоминаю наши мечты. Домик у моря и творить, затевать что-то вместе… Вот сейчас море перед глазами, а ты ушла. И я ищу в нем твой светлый образ. Мы так мало успели осуществить. Так больно все оборвалось», — написала Мария.

Берг скончалась в воскресенье, 5 июля, на 54-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Творческая деятельность Ирады была разнообразной. В 2006 году она написала свою первую книгу для детей «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю». Затем вышли ее романы, сборники рассказов и пьесы.

В 2020 году она запустила проект «Чтения со смыслом». Постановки кк пьес проходили на Новой сцене Александринского театра и в Театре Наций. В 2024 году состоялась премьера спектакля «Потерянный рай», а в 2025-м — музыкально-литературный вечер «Встреча».

Также Берг была автором сценария короткометражного фильма Insight, который показывали на Венецианском кинофестивале в 2021 году.

У писательницы остались двое сыновей — Максим и Петя. Коллеги и друзья ее уход невосполнимой потерей для культурной жизни не только Санкт-Петербурга, но и всей России.

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