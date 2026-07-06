Губернатор Подмосковья рассказал о повышении качества коммунальных услуг для жителей

В 2026 году модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит повысить качество коммунальных услуг для 335 тыс. жителей Подмосковья. Эту тему, а также подготовку инфраструктуры к предстоящей зиме обсудили в ходе совещания, которое губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с правительством Московской области и главами округов.

«Наибольший объем работ у нас в округах — Одинцовский, Можайский, Ленинский, Воскресенск, Орехово-Зуевский. Сейчас 17 объектов уже готовы (из них 9 введены). Еще 28 находятся в высокой степени готовности. Программа большая, мы должны сопровождать ее на всех этапах реализации. Одна из ключевых задач подготовки систем к зиме — промывка резервуаров и сетей, обеспечивающих качественную подачу воды. Еще один важный вопрос — состояние запорной арматуры. Здесь очень важно иметь четкое понимание по замене задвижек и всему тому, что касается запчастей. Если говорить попросту, это запас труб, насосов, электрооборудования, муфт», — сказал губернатор.

В общей сложности в этом году в регионе модернизируют 96 объектов, включая 34 участка сетей водоснабжения, 25 объектов водоотведения (общая протяженность — 212 км), 27 водозаборных узлов, шесть очистных сооружений, три канализационно-насосных и одна водопроводная насосная станции. Так, например, в Богородском жителей бесперебойным снабжением качественной водой в рамках проекта по модернизации системы водоснабжения, там возводят магистраль Ямкино—Молзино (ввод запланирован на 1 сентября). В Лосино-Петровском ведется строительство кольцевого водопровода, который заменит существующие «тупиковые» ветки, модернизируют станцию водоочистки «Юность» и станцию обезжелезивания в поселке Свердловский.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что чистая вода уже пришла в дома жителей Воскресенска благодаря станциям водоподготовки на узлах «Губино», «Леоново», «Знаменка» и «Елкино». Новые станции очистки воды заработали в деревнях Рождествено, Мартюшино, Савельево и Сафонтьево в Истре и не только.

На совещании также обсудили подготовку систем водоснабжения и водоотведения к следующему отопительному сезону. К основным задачам относится промывка резервуаров и сетей. В регионе насчитывается около 1,7 тысячи резервуаров, и в план на текущий год включено более 1 тысячи из них. Кроме того, участники встречи затронули тему оценки состояния запорной арматуры, от исправности которой зависит масштаб отключений и скорость проведения ремонтных работ.

В регионе также продолжается формирование резерва запасных частей, чтобы обеспечить оперативное устранение аварий ресурсоснабжающими организациями. В прошлом году поступило 350 единиц техники, включая илососы, каналопромывочные и комбинированные машины, экскаваторы-погрузчики и манипуляторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.