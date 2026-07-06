В лесах Серпухова поселилась «великолепная пятерка» редких совят

В Приокско-Террасном заповеднике под Серпуховом произошло событие, которое редко удается запечатлеть даже опытным натуралистам, пишет REGIONS . Серая неясыть — ночная хищница с печальным голосом — вывела сразу пятерых птенцов, что для этого вида считается настоящей удачей. Фотографу Ольге Калининой удалось сделать снимки многодетного семейства, пока родители обучали малышей азам лесной жизни.

В глубине подмосковных лесов, где воздух наполнен тайнами и шорохом листвы, сотрудники Приокско-Террасного заповедника стали свидетелями редкого зрелища. Семейство серых неясытей, облюбовавшее дупло на одном из деревьев, неожиданно увеличилось до девяти особей — к взрослым птицам присоединились пятеро пушистых птенцов. Обычно у этого вида совят рождается меньше, поэтому такая многодетность вызвала искренний восторг у биологов.

Серую неясыть легко узнать по характерному протяжному крику «Хуу-у-уухуухууу-уу», который часто называют голосом ночи. Название птицы, как предполагают исследователи, произошло от древнего представления о ее малой питательной ценности: считалось, что в огромной тушке пернатого почти нет мяса, зато много пуха. Впрочем, это лишь одна из версий, но она точно отражает уникальность этой лесной обитательницы.

Природа наделила неясыть большими выразительными глазами, которые, однако, остаются неподвижными. Компенсировать этот недостаток помогает шея, позволяющая поворачивать голову почти на 270 градусов. Основу рациона составляют полевки, мыши, а также мелкие птицы, лягушки и насекомые. Охота начинается только с наступлением сумерек, когда лес погружается во мрак.

После того как самка откладывает яйца, птенцы появляются примерно через месяц. Забота о потомстве лежит исключительно на матери, тогда как самец берет на себя роль добытчика, принося в гнездо лесные деликатесы. Еще через пять недель любопытные совята начинают выбираться из дупла, ловко перебираясь по веткам и маскируясь в кронах. Особенно оживленно становится вечером, когда голодный выводок начинает дружно требовать еду, выдавая себя громкими призывными криками.

Руководитель отдела экологического просвещения заповедника Ирина Пушкова отметила, что эти пернатые комочки вызывают восхищение даже у бывалых специалистов. Взрослыми они станут только через четыре месяца, но за это время успеют освоить все тонкости ночной охоты и стать настоящими хозяевами леса. Так что теперь, услышав в вечерних сумерках загадочное «хуу-хуу», стоит вспомнить: это поет свой вековой гимн многодетная семья из Серпухова.