В Подмосковье с начала лета покос травы провели на 18,2 тыс. территорий
Свыше 18 тыс. территорий покосили в Подмосковье с начала летнего сезона
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье с начала летнего сезона покос травы провели более чем на 18,2 тыс. территорий. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Наибольший объем работ провели в Коломне, Подольске, Люберцах, Балашихе и Богородском округе. В этих округах покосили 1027, 739, 701, 653 и 637 территорий соответственно.
В ходе работ особое внимание уделяется придомовым пространствам, паркам, скверам и газонам вдоль дорог.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.