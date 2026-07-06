В Подмосковье с начала лета покос травы провели на 18,2 тыс. территорий

Свыше 18 тыс. территорий покосили в Подмосковье с начала летнего сезона

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

В Подмосковье с начала летнего сезона покос травы провели более чем на 18,2 тыс. территорий. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Коломне, Подольске, Люберцах, Балашихе и Богородском округе. В этих округах покосили 1027, 739, 701, 653 и 637 территорий соответственно.

В ходе работ особое внимание уделяется придомовым пространствам, паркам, скверам и газонам вдоль дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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