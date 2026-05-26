ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 10 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 10.06.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.05.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1111 +/-23 кв.м., к/н: 50:06:0110402:265, адрес: МО, Шаховской р-н, с/пос. Серединское. П.1106-ТАИ от 19.05.26. Собств: Петрова М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 314 100,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-5 кв.м., к/н: 50:06:0020402:611; Жилой дом, общ.пл. 22,2 кв.м., к/н: 50:06:0020402:1181. Адрес: МО, Шаховской р-он, с/пос. Раменское, д. Харитоново, д. 1. П.1110-ТАИ от 19.05.26. Собств: Рыбин Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 172 000,80 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 50,8 кв.м., к/н: 50:29:0030104:2615, адрес: МО, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 7, кв. 67. П.1090-ТАИ от 07.05.26. Собств: Базарова Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 864 000,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 639 +/- 9 кв.м., к/н: 50:28:0100425:617, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино. П.1067-ТАИ от 04.05.26. Собств: Романова А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 806 400,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 41,6 кв.м., к/н: 50:52:0010321:2466, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 12, кв. 48. П.1081-ТАИ от 07.05.26. Собств: Гончарова Е.Б. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 580 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 34,4 кв.м., к/н: 50:22:0060101:573, адрес: МО, Люберецкий р-н, дп. Красково, д. Марусино, д. 77, корп. 15, кв. 30. П.1100-ТАИ от 19.05.26. Собств: Мирзеханов К.В. Взыск: ООО «Национальная Фабрика Ипотеки». Цена: 4 647 200,00 р.

7. Нежилое пом., общ.пл. 41,2 кв.м., к/н: 50:20:0020408:654, адрес: МО, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Овражная, стр. 47А, помещ. 115. П.1098-ТАИ от 19.05.26. Собств: Васильева И.С. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 5 896 800,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 32 кв.м., к/н: 50:20:0010336:7437, адрес: МО, г. Одинцово, ш. Можайское, д. 42, кв. 101. П.1099-ТАИ от 19.05.26. Собств: Афанасьев А.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 690 400,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 96,3 кв.м., к/н: 50:20:0000000:251523, адрес: МО, г.о. Одинцовский, п. Сосны, д. 20, кв. 98. П.1103-ТАИ от 19.05.26. Собств: Администрация Одинцовского ГО МО. Взыск: Соловьев А.П. Цена: 8 978 400,00 р.

10. Жилой дом, общ.пл. 161,6 кв.м., к/н: 50:23:0030388:2472; Зем.уч., общ.пл. 1130 +/-12 кв.м., к/н: 50:23:0030388:1685. Адрес: МО, м.о. Раменский, тер. ЖК Кузнецовское подворье, ул. 3-я Березовая, д. 8. П.1101-ТАИ от 19.05.26. Собств: Сороковой С.В. Взыск: Гуськов М.Н. Цена: 7 500 000,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 37,8 кв.м., к/н: 50:10:0010405:1937, адрес: МО, г. Химки, ул. Совхозная, д. 5, кв. 169. П.1096-ТАИ от 19.05.26. Собств: Базылев В.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 720 000,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 36,4 кв.м., к/н: 50:09:0070401:2409, адрес: МО, Солнечногорский р-н, сп. Кутузовское, д. Брехово, ул. Зеленая, д. 3, кв. 5. П.1104-ТАИ от 19.05.26. Собств: Саттаров Р.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 594 700,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:06:0070501:1728, адрес: МО, Шаховской р-н, д. Кобылино. П.1040-ТАИ от 16.04.26. Собств: Алиасланов В.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 186 320,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 56,3 кв.м., к/н: 50:03:0000000:1925, адрес: МО, г. Клин, ул. Мира, д. 9/6, кв. 53. П.1022-ТАИ от 10.04.26. Собств: Дворников А.Е. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 970 318,72 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 795 +/- 10 кв.м., к/н: 50:03:0070380:2082, адрес: МО, Клинский район. П.1031-ТАИ от 10.04.26. Собств: Прокоплюк А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 280 840,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 80,2 кв.м., к/н: 50:12:0090104:331, адрес: МО, Мытищинский р-н, п. Мебельной Фабрики, ул. Заречная, д. 1А, кв. 89. П.1021-ТАИ от 10.04.26. Собств: Хугоян Г.Г. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 6 287 960,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 41,1 кв.м., к/н: 50:26:0160314:825, адрес: МО, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 49, кв. 82. П.1046-ТАИ от 16.04.26. Собств: Бузникова И.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 3 893 680,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 43,4 кв.м., к/н: 50:43:0030101:354, адрес: МО, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, пр-зд Студенческий, д. 40, кв. 41. П.1034-ТАИ от 16.04.26. Собств: Тимербулатова А.Ф. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 450 320,00 р.

7. Зем.уч., общ.пл. 1219 +/-24 кв.м., к/н: 50:05:0020510:101, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, с/о Ченцовский, в р-не д. Филисово, центр. часть кад. кв-ла 50:05:0020510. П.1049-ТАИ от 22.04.26. Собств: Власенко Е.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 346 545,00 р.

8. Зем.уч., общ.пл. 801 +/-10 кв.м., к/н: 50:05:0130117:706, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, село Бужаниново. П.1051-ТАИ от 22.04.26. Собств: Шикина С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 342 720,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 60,1 кв.м., к/н: 50:05:0030266:896, адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, п. Загорские Дали, д. 4, кв. 137. П.1059-ТАИ от 22.04.26. Собств: Головушкина Е.О. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 705 298,40 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:10:0010212:1108, адрес: МО, г. Химки, ул. Кольцевая, д. 6, кв. 52. П.1052-ТАИ от 22.04.26. Собств: Власов Д.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 248 240,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 43,6 кв.м., к/н: 50:31:0062702:735, адрес: МО, Чеховский р-н, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 27. П.1045-ТАИ от 16.04.26. Собств: Новобранова А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 861 100,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 49,4 кв.м., к/н: 50:46:0050201:2066, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 9А, кв. 109. П.1030-ТАИ от 10.04.26. Собств: Чернышова Н.В. Взыск: ООО «Согласие». Цена: 5 165 556,08 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.