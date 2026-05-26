Компания из Подмосковья показала импортозамещающие узлы для МС-21 и SJ-100

На международном форуме по безопасности, который прошел в Подмосковье, авиационная корпорация «Рубин» из Балашихи представила импортозамещающие узлы и агрегаты гражданского назначения. Презентацию провел представитель предприятия Михаил Пестраков, передает REGIONS.

На выставочном стенде Московской области корпорация продемонстрировала несколько ключевых разработок. В их числе — колеса-тормоза для пассажирских лайнеров МС-21, а также для полностью импортозамещенного самолета SJ-100.

Помимо этого, компания продемонстрировала серийно выпускаемый насос, разработанный собственными силами, а также уникальный блок управления торможением под названием БУТ. Данное устройство считывает показания с датчиков и регулирует процесс замедления колес воздушного судна на этапе его движения по взлетно-посадочной полосе. Экипажи уже успели подтвердить надежность этой системы в ходе тестовых вылетов, причем испытания проходили в том числе в неблагоприятных метеоусловиях.

Согласно данным издания, за весь период своего существования авиационная корпорация из Подмосковья наладила производство свыше трех тысяч разновидностей продукции. И сегодня конструкторские подразделения предприятия в полной мере продолжают вести разработки и отгружать серийные изделия для нужд ключевых авиационных заказчиков России.

«На выставке мы представляем гражданскую продукцию, связанную с авиацией», — сообщил Пестраков.

Ранее сообщалось, что компания из Подмосковья разработала турель для поражения БПЛА.