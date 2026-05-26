Эффект подушки: как сон на животе деформирует лицо и создает глубокие заломы

Причиной раннего появления глубоких заломов на коже часто становятся не генетические особенности, а неосознанные мимические и телесные привычки. Специалист из Подольска Инга Журова объяснила, как простые изменения в повседневном поведении помогают вернуть молодость без косметологических инъекций, пишет REGIONS .

Влияние позы во время сна на появление носогубных складок

Врач-дерматолог Инга Журова указывает на существование прямой зависимости между положением тела в ночные часы и состоянием кожи. Проведение долгого времени в положении на животе или на боку приводит к тому, что ткани лба, щек и зоны вокруг глаз подвергаются длительному сдавливанию. В результате на коже формируются стойкие заломы, которые со временем перерастают в глубокие морщины, особенно в межбровной области и носогубном треугольнике.

В качестве примера специалист приводит случай из практики, когда пациентке в возрасте 40 лет удалось уменьшить выраженность глубокой носогубной складки в 2 раза за 1 год. Для этого не потребовалось применять уколы красоты — женщине оказалось достаточно заменить обычную постельную принадлежность на анатомическую подушку с эффектом памяти и приучить себя засыпать исключительно на спине. Для фиксации правильного положения тела медик советует размещать дополнительный валик под коленями.

Опасность отказа от коррекции зрения и солнцезащитных очков

Постоянное прищуривание при попытках рассмотреть удаленные предметы или во время нахождения на ярком солнце провоцирует перенапряжение круговой мышцы глаза. Регулярное сокращение этой сильной мышечной структуры продавливает эпидермис, формируя устойчивые «гусиные лапки», против которых дорогостоящие косметические кремы оказываются неэффективными.

По словам врача, многие пациенты предпочитают терпеть дискомфорт вместо своевременной покупки очков для чтения или посещения офтальмолога. Подобное поведение способно визуально добавить к возрасту человека около 20 лишних лет. Своевременный подбор оптики и регулярное использование качественных темных очков в солнечную погоду эксперт называет наиболее эффективным вложением в сохранение молодости лица. Чтобы снять накопившееся напряжение, дерматолог рекомендует каждый час выполнять простое упражнение: крепко зажмуривать глаза на 3 секунды, а затем широко их распахивать, повторяя цикл 5 раз.

Формирование «технической шеи» из-за наклона к смартфонам

Наиболее опасной и разрушительной для контура лица привычкой дерматолог считает сутулость и втягивание головы в плечи при работе за компьютером или просмотре мобильного телефона. В таком положении на шее образуются глубокие поперечные складки, сдавливается подбородок, а нижняя челюсть быстро теряет свои четкие очертания. Данная проблема получила в профессиональной среде название «техническая шея».

Для исправления дефекта и возвращения тканям правильного натяжения необходимо следить за осанкой, направляя макушку к потолку, опуская плечи вниз и удерживая подбородок параллельно полу. Любые мобильные гаджеты следует поднимать на уровень глаз, а не наклонять к ним голову. Соблюдение этих правил позволяет увидеть первые положительные результаты уже через 4 недели: мелкие складки разглаживаются, уходит мышечное напряжение, уменьшается выраженность второго подбородка, а овал лица становится более подтянутым.