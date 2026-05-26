Плотные челки и строгие срезы: подмосковный стилист назвала главные тренды причесок на лето 2026 года

С наступлением теплого сезона меняются бьюти-тренды в парикмахерском искусстве. Стилист Евгения Мельникова, работающая со звездами отечественного телевидения, подробно разобрала актуальные стрижки и формы, а также назвала укладки, которые окончательно потеряли свою актуальность, пишет REGIONS .

На смену мягкой челке-шторке приходят рваные формы

В летнем сезоне челки удерживают лидерство, но их визуальная концепция сильно меняется. Популярная ранее мягкая челка-шторка уступает место плотным, рваным и фактурным вариантам, которые слегка нависают на лоб. Такой элемент добавляет образу дерзости и отлично сочетается как с коротким каре, так и с длинными волосами.

Параллельно на пик популярности выходит кудрявая текстура. Новым трендом среди молодежи стала химическая завивка, которая полностью избавилась от репутации устаревшей процедуры. Современные составы позволяют добиться естественного вида завитков. Такая прическа решает проблему сложной укладки: для возвращения формы волосам достаточно легкого смачивания водой.

Классический ровный срез и французский микро-боб

В категории коротких причесок базовым вариантом остается каре, подходящее для волос любой густоты. Летом 2026 года оно возвращается к своей традиционной прямой геометрии. Мастера отказываются от искусственного создания объемов на затылке и от сильно удлиненных углов у лица. В приоритете находится строгий, идеально ровный срез.

Настоящим хитом теплого сезона обещает стать микро-боб, дополненный укороченной челкой. Подобное сочетание придает образу ноту французского шарма, визуально омолаживает лицо и отлично подходит для занятых женщин, у которых нет времени на долгие утренние сборы перед работой.

Ностальгические мотивы и подбор формы по типу волос

Для обладательниц средних и длинных волос стилисты возрождают ностальгический тренд начала 2000-х годов — классическую лесенку у лица. Эксперт подчеркивает, что речь идет не о сложной круговой градуировке с резкими переходами слоев по всей голове, а именно об оформлении прядей, обрамляющих контур лица. Эта стрижка смягчает крупные черты и добавляет волосам естественную динамику. Именно это направление сейчас выбирает большинство ведущих российских телепередач.

При этом Евгения Мельникова призывает не копировать слепо фотографии из модных журналов, а всегда отталкиваться от индивидуальных особенностей. На тонких прядях длинная лесенка будет выглядеть редкой, а природные кудри потеряют форму при попытке вписать их в строгие геометрические рамки. Профессиональный подход подразумевает работу со структурой конкретных волос и подчеркивание их естественной текстуры.