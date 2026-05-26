Какие комнатные растения опасны для кошек и собак: важно знать каждому хозяину

Красивое растение на подоконнике может выглядеть безобидно, но для кошки или собаки оно иногда превращается в настоящую угрозу, пишет Parade со ссылкой на ветеринаров Лизу Кан, Тони Коронадо и Джордин Зул. Эксперты назвали пять популярных растений, которые лучше не держать дома, если питомец любит все обнюхивать.

Самые опасные — лилии. Для кошек они особенно токсичны: даже лепесток, пыльца на шерсти или вода из вазы могут привести к тяжелой почечной недостаточности. У собак реакция обычно мягче, но риск все равно есть.

Саговая пальма опасна и для собак, и для кошек. Особенно ядовиты семена: растение может вызвать тяжелое поражение печени.

Безвременник осенний тоже в списке тревожных растений. Он способен провоцировать рвоту, повреждение печени и почек, а в тяжелых случаях — гибель животного.

Потос, он же дьявольский плющ, часто встречается в квартирах и офисах, но может вызвать раздражение во рту, обильное слюнотечение и рвоту.

У тюльпанов самая опасная часть — луковица. Если питомец ее разгрызет, возможны сильные проблемы с желудком и вялость.

Если животное съело подозрительное растение, ветеринары советуют не ждать симптомов: нужно сразу связаться с клиникой или службой помощи при отравлениях животных. А для безопасной замены подойдут калатея, орхидея фаленопсис, бостонский папоротник, денежное дерево, хлорофитум, розы, бархатцы, подсолнухи и циннии.