Секрет розового шума: почему звуки водопада помогают лучше запоминать информацию

Равномерный фоновый гул помогает справляться с городским шумом и быстрее засыпать, однако его неправильное использование способно навредить слуху. Врач Эвелина Махмудова рассказала о физиологии воздействия «цветных» звуковых волн на организм человека и правилах их безопасного применения, пишет REGIONS .

Физика восприятия звукового спектра и его «цветные» аналоги

С точки зрения физиологии, белый шум представляет собой акустический сигнал, в котором абсолютно равномерно распределены все частоты, улавливаемые человеческим ухом — от низких 20 Гц до предельных 20 000 Гц. Свое название этот феномен получил по аналогии с белым светом, объединяющим в себе весь видимый спектр. На слух он воспринимается как монотонное шипение ненастроенного телевизора или радиоприемника.

Помимо классического белого, специалисты выделяют еще несколько разновидностей звукового фона:

Розовый шум. В нем высокие частоты приглушены, а низкие звучат отчетливее. Он напоминает естественные природные звуки — шелест листвы, капли дождя или водопад.

Коричневый (броуновский) шум. Отличается еще более глубоким низкочастотным гулом, схожим с отдаленными раскатами грома или морским прибоем, и применяется для глубокой релаксации.

Синий шум. Имеет резкое усиление в высокочастотном регистре, напоминает свист воздуха и часто вызывает у людей физический дискомфорт.

Влияние фонового гула на засыпание, память и концентрацию

Основная ценность монотонного звукового фона заключается в маскировке резких посторонних раздражителей, что особенно актуально для жителей крупных городов. Белый шум создает своеобразный защитный барьер, сглаживающий звуки проезжающих машин или соседского ремонта, позволяя нервной системе быстрее расслабиться.

Научные исследования показывают, что прослушивание розового шума во время стадии глубокого сна способно синхронизироваться с естественными мозговыми волнами. Это стимулирует процессы консолидации памяти, помогая мозгу эффективнее структурировать и усваивать накопленную за день информацию.

Также зафиксировано положительное влияние акустической стимуляции на людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ): монотонный фон обеспечивает мозгу необходимый уровень базового напряжения, помогая удерживать фокус на текущих задачах. При этом терапевт подчеркивает, что данный метод не является клиническим лекарством от бессонницы, а лишь формирует комфортные внешние условия.

Пределы допустимой громкости и правила безопасного прослушивания

Главная опасность при увлечении звуковой терапией заключается в неконтролируемом уровне громкости. Постоянное воздействие звука мощнее 50–60 децибел травмирует органы слуха. Эксперты рекомендуют строго придерживаться безопасного лимита в 50 децибел, что сопоставимо с тихой разговорной речью, и проверять показатели с помощью программ-шумомеров.

Источник звука (смартфон или специальный генератор) должен находиться на расстоянии не менее 1–2 метров от головы спящего человека. Категорически запрещено использовать искусственные шумы в круглосуточном режиме. Организм, особенно у маленьких детей, должен воспринимать естественное разнообразие окружающих звуков для правильного развития. Кроме того, постоянное засыпание под плеер формирует жесткую привычку, из-за которой человек со временем теряет способность засыпать в естественной тишине. При наличии хронических расстройств сна аудиоэффекты не заменят полноценного визита к профильному медицинскому специалисту.