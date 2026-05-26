«Сама попросила ради контента»: новосибирцы не поверили блогерше, которая перепутала аэропорты и опоздала на самолет

Жительница Краснодара, которая по профессии стоматолог и параллельно ведет блог, опоздала на самолет в Новосибирске. Причина оказалась курьезной: девушка перепутала аэропорты, сообщил atas.info.

Вместо международного аэропорта Толмачево девушка отправилась в «Северный». Проблема в том, что этот аэропорт давно закрыт и не принимает пассажирские рейсы — самолеты туда не летают. Вину за случившееся блогер возлагает на путаницу с названиями улиц, а также на таксиста, который, по ее мнению, должен был переспросить, куда именно ее везти.

Как рассказала сама девушка в социальных сетях, в заброшенном аэропорту она встретила еще одну растерянную пассажирку с чемоданом. Судя по всему, у той случилась точно такая же история. По словам девушки, она трудится стоматологом в Краснодаре, а в Новосибирске, судя по блогу, она занималась работой.

По информации издания, в соцсетях развернулась бурная дискуссия. Часть пользователей заподозрила девушку в желании набрать популярность за счет скандала, другие указали на то, что при заказе такси через приложение геолокация обычно сразу определяет ближайший аэропорт, и попасть в заброшенный «Северный» случайно почти невозможно.

«Какая-то постанова, какие слезы стоит и смеется…»; «Бред. Сама попросила ради контента»; «Это еще как надо было умудриться заказать в эту точку», — пользователи Сети оставляли комментарии.

Ранее сообщалось, что российский авиаперевозчик восстанавливает полеты в ОАЭ.