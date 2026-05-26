Коварство натощак: как любимый утренний ритуал разрушает слизистую оболочку желудка

Выбор между классическим кофе и его популярным аналогом зависит от индивидуального состояния здоровья, давления и работы желудка. Домодедовский врач Александра Куденко объяснила разницу в их составе и предупредила, кому данные продукты могут серьезно навредить, пишет REGIONS .

Главные различия в химическом составе напитков

Основной водораздел между этими продуктами заключается в наличии кофеина. Кофе содержит этот алкалоид, который отвечает за быструю стимуляцию организма, но при чрезмерном увлечении вызывает привыкание и перегружает сосуды. Дополнительно в кофейных зернах присутствуют хлорогеновая кислота, катехины и дубильные вещества, обеспечивающие противовоспалительный эффект, а также магний, фосфор и хром.

В цикории кофеин полностью отсутствует. Его главным ценным компонентом выступает инулин — полисахарид, работающий как эффективный пребиотик. В качественном растворимом порошке его доля должна составлять не менее 30%. Инулин помогает нормализовать обмен глюкозы, восстанавливает микрофлору кишечника и снижает показатели холестерина. Также корень этого растения богат витаминами группы B, витамином C, калием и кальцием. По мнению терапевта, данные напитки не конкурируют, а решают противоположные задачи: один активизирует системы организма, а второй стабилизирует их.

Кому полезен кофе, и когда он становится опасным

Умеренное потребление кофеина приносит организму пользу. Норма в 2–3 чашки эспрессо в день, что эквивалентно безопасным 300 мг кофеина, стимулирует выработку дофамина и серотонина, повышает метаболизм и снижает риски развития возрастных патологий нервной системы. Полифенолы в его составе защищают стенки сосудов от холестериновых отложений.

Однако при определенных диагнозах от зерен придется полностью отказаться:

Повышенное артериальное давление и тахикардия, так как стимулятор провоцирует спазм сосудов.

Хроническая бессонница и высокая тревожность из-за чрезмерного возбуждения центральной нервной системы.

Язвенная болезнь и гастрит. Напиток резко повышает кислотность желудочного сока, поэтому употреблять его натощак категорически запрещено.

Период беременности, поскольку вещество ухудшает плацентарное кровоснабжение и провоцирует развитие анемии.

Кому подходит цикорий и скрытые угрозы его употребления

Для людей, стремящихся снизить употребление кофеина, цикорий становится прекрасной альтернативой. Благодаря калию он укрепляет миокард, помогает печени, борется с дисбактериозом и разрешен к употреблению беременным женщинам и детям. Низкая калорийность делает его популярным в диетическом меню.

Несмотря на мягкое действие, травяной напиток имеет жесткие медицинские противопоказания. Из-за способности расширять кровеносные сосуды он запрещен при варикозном расширении вен и обострении геморроя. Цикорий активизирует выделение соляной кислоты, что делает его опасным при язве желудка. Кроме того, пребиотик противопоказан при мочекаменной и желчнокаменной болезнях, поскольку он способен спровоцировать движение крупных камней и закупорку протоков, а высокий уровень витамина C делает его сильным аллергеном.