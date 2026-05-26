2 млрд руб. вложат в производство систем очистки воды в Московской области

В Солнечногорском округе на территории индустриального парка «Есипово» возводят производственно‐складской комплекс для выпуска систем очистки воды. Инвестиции в проект составят 2 млрд руб., а его реализация не только укрепит промышленный потенциал региона, но и создаст около 200 рабочих мест для местных жителей. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Новое предприятие будет выпускать оборудование для подготовки и очистки воды, востребованное в самых разных сферах: для бассейнов и спортивных комплексов, предприятий пищевой промышленности, фармацевтических производств, бытового использования.

Общая площадь трехэтажного здания превысит 13 тыс. кв. м. Проект реализуют поэтапно — в состав комплекса войдут 3 ключевых блока: складской, производственная площадка, административный корпус.

На текущий момент строительная готовность 1-го этапа достигла 95%. График реализации предусматривает следующие сроки: завершение строительства складской части — июнь 2026 года, достройка производственного блока — конец 2026 года, ввод в эксплуатацию административного корпуса — I квартал 2027 года.

