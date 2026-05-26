Аномальное нашествие комаров зафиксировали не только в Подмосковье, но и в Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Тюменской областях и Республике Башкортостан. Местные жители жалуются, что комары «созрели» на 3–4 недели раньше привычных сроков.

Энтомолог и кандидат биологических наук Константин Китаев объяснил, что причина — в уникальном сочетании погодных факторов, сложившихся еще зимой. Обильные снегопады создали естественную термоизоляцию, благодаря которой личинки и яйца комаров благополучно пережили сильные морозы. Весной активное таяние снега привело к образованию тысяч временных водоемов — идеальных инкубаторов для развития насекомых. Кроме того, раннее весеннее потепление в совокупности с осадками ускорило процесс созревания личинок в 2–3 раза по сравнению с обычными сроками.

При температуре около +20…+30 °C новая генерация комаров появляется всего за 10 дней, что приводит к взрывному росту популяции. Это объясняет, почему в 2026 году кровососущие стали настоящим бедствием для дачников и жителей загородных поселков.

Когда ждать спада? Специалисты прогнозируют, что численность комаров начнет снижаться после наступления продолжительной жары, а также благодаря активизации их естественных врагов — лягушек, стрекоз и некоторых видов птиц.

Как защитить участок: профилактика на даче

Комарам для размножения не нужны огромные озера — достаточно любой емкости с застоявшейся водой. Зоолог и энтомолог Владимир Ефременко в беседе с порталом 360.ru подчеркнул: «Если на вашем участке находится бочка с водой, то следует слить эту воду, чтобы она не стала рассадником комаров». Он также рекомендовал убрать все ведра, бутылки и прочую тару, где может скапливаться дождевая влага.

Вот пошаговый чек-лист для дачного участка:

Убрать стоячую воду. Плотно закрыть бочки крышками или натянуть на них полиэтиленовую пленку. Слить воду из поддонов, старых покрышек и декоративных емкостей.

Регулярно косить траву. Высокая влажная трава — идеальное укрытие для комаров. Чем короче газон, тем меньше насекомых.

Ликвидировать заросли и тенистые места. Агроном Василий Яковлев в беседе с «Аргументами и Фактами» отметил, что избавиться от комаров на даче можно, устранив лишнюю тень и заросли, где возникают лужи.

Высадить растения-репелленты. Мята, полынь, лаванда, гвоздика, а также хвойные (ели, сосны, туи, можжевельники) отпугивают комаров резкими запахами.

Привлечь естественных врагов. Если рядом есть водоем с рыбой — комаров будет значительно меньше. Мальки активно поедают личинок, а синицы, ласточки и мухоловки уничтожают взрослых насекомых тоннами.

Домашняя защита: сетки, фумигаторы, лампы

Москитные сетки — это «первая линия обороны» и самый безопасный вариант для квартиры или дачного дома. Эксперты рекомендуют выбирать мелкоячеистые сетки (от 3 до 6 мм), а для усиления эффекта их можно дополнительно обработать специальным инсектицидом. В отличие от фумигаторов, сетка не выделяет в воздух никаких веществ и абсолютно безопасна для детей и домашних животных.

Фумигаторы с жидкостью или пластинами — простой и действенный способ избавиться от комаров в помещении. При нагревании они выделяют вещество, убивающее насекомых. Запах у большинства моделей практически незаметен, но держать фумигатор включенным более восьми часов не стоит, а окно желательно слегка приоткрыть.

Антимоскитные лампы привлекают комаров ультрафиолетовым светом, после чего насекомые уничтожаются электрической решеткой или засасываются вентилятором. Они эффективны в темное время суток и при слабом освещении.

Репелленты: что купить и чем мазаться

Химические репелленты остаются самым популярным способом защиты на открытом воздухе. Спреи, мази и эмульсии действуют до 6 часов, но важно соблюдать инструкцию: некоторые средства нельзя наносить на кожу, особенно детям, а также избегать попадания в глаза.

Биолог Ирина Кудряшова (Алтайский госуниверситет) напомнила, что в составе эффективного репеллента должен содержаться диэтилтолуамид (ДЭТА). Она также советует не пренебрегать плотной одеждой с длинными рукавами и штанинами на резинках.

Народные средства: что реально работает, а что — миф

Сторонникам натуральных методов стоит обратить внимание на проверенные «бабушкины» рецепты, эффективность которых подтверждают специалисты.

Что работает:

Полынь и пижма. Эти травы содержат эфирные масла с терпким запахом, который действует на комариные рецепторы как природный репеллент. Достаточно собрать пучок растений, развести небольшой костер и бросить травы в него. Ароматный дым создаст невидимый защитный барьер.

Эфирные масла. Масла лемонграсса, эвкалипта, кедра или лаванды можно использовать в аромалампе у открытого окна с сеткой.

Ванильный раствор. По словам биолога Ирины Кудряшовой, он действительно отпугивает мошек, однако при массовом появлении кровососов его эффективность значительно снижается.

Что не работает:

Ванилин и гвоздика как панацея. Кандидат биологических наук Ирина Кудряшова отмечает: «Подобной информации в интернете — огромное количество. И если бы что-то работало на 100 процентов, то, наверное, это уже применили бы в промышленном масштабе».

Ультразвуковые отпугиватели. Их эффективность научно не доказана, и многие эксперты относятся к таким приборам скептически.

Лучшее средство по мнению биолога: «Действительно спастись от комаров, мошек и клещей можно с помощью плотной одежды с длинными рукавами и штанинами на резинках. От репеллентов отказываться не стоит, но при их покупке следует внимательно читать состав».

Дети и комары: особый подход

Для защиты детей лучше выбирать средства на водной основе без спирта (например, Gardex Baby). Замдекана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Андрей Темников посоветовал перед первым применением любого репеллента наносить его на небольшой участок кожи, чтобы проверить реакцию ребенка. В квартире и на даче он рекомендует использовать природные репелленты — базилик и мяту, которые можно высаживать прямо на подоконнике.

Что советует Роспотребнадзор

Роспотребнадзор рекомендует комплексный подход к защите от комаров:

В сухую погоду массового размножения комаров нет, но в теплое и влажное лето, как в 2026 году, насекомые могут активно беспокоить.

На садовых участках для снижения выплода комаров нужно плотно закрывать бочки с водой крышками или натягивать на них полиэтиленовую пленку.

В помещениях использовать противомоскитные сетки на окнах и дверях, а также электрофумигаторы.

Для индивидуальной защиты применять репелленты и специальную защитную одежду в соответствии с инструкцией производителя.

При планировании отдыха в странах тропического климата заблаговременно уточнять эпидемиологическую ситуацию.

