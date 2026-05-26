Уже не бал Наташи Ростовой: стилист рассказала, что выпускная мода 2026 года держится на трех главных «китах»

Эксперт по стилю и модный обозреватель Елена Алексеева рассказала о том, как сегодня в России проходят выпускные вечера и какие наряды предпочитают школьницы, сообщил mkset.ru.

По словам эксперта, на смену прежним тенденциям пришел баланс между комфортом и индивидуальностью. Образы становятся все более осознанными и продуманными. В этом году выпускная мода держится на трех главных «китах»: античность, асимметрия и горошек. Именно эти направления задают тон в выборе платьев и аксессуаров для торжества.

«Современные выпускные вечера все меньше похожи на первый бал Наташи Ростовой, неудобные громоздкие платья и высокие каблуки уже давно не актуальны для встречи первого „взрослого рассвета“», — перечислила тренды выпускных Елена Алексеева.

Что касается античного направления, то здесь речь идет о нарядах, похожих на спадающие с плеч греческие тоги. Палитра оттенков и типы материалов могут быть самыми разными, однако рисунки и узоры полностью исключаются — предпочтение отдается исключительно однотонным вариантам.

«Стилистику поддержат прическа Гетеры или локоны Афродиты. В волосы можно вплести настоящие цветы. В этот образ идеально впишутся сандалии или босоножки на низком каблучке с множеством перемычек. Получится не только эффектно, но и практично — танцевать будет удобно до самого утра», — акцентирует внимание стилист Елена Алексеева.

По мнению стилиста, античные мотивы больше подойдут натурам романтичным и нежным, то асимметричный крой станет идеальным выбором для девушек с более смелым характером, ценящих лаконичность и минималистичную эстетику.

«Рекомендую обратить внимание на платья с одной бретелью, а также на комбинезоны-смокинги с отсутствующим рукавом. Чрезвычайно смело и ярко», — подчеркивает эксперт по моде Елена Алексеева.

Выпускной сезон 2026 года, по мнению эксперта, не пройдет без самого актуального принта — жизнерадостного горошка. Он тоже займет свое место в гардеробах модниц.

«Здесь пахнет не только элегантностью и французским шиком, но и ретро-эстетикой, поэтому фасоны лучше выбрать не из 50-х, а более современные, если, конечно, у вас не тематический бал. Присмотритесь в утонченным облегающим силуэтам в пол. Молочную ткань в черный мелкий горох хорошо дополнит кружево в тон рисунку», — отмечает модный обозреватель Елена Алексеева.

