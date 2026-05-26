«Замечательная жена и мама»: принц Уильям растрогал публику словами о Кейт Миддлтон

Наследник британского престола принц Уильям редко дает интервью, но когда говорит, то обычно попадает в самое сердце. На этот раз он появился в эфире утреннего шоу Heart Breakfast, где не только обсудил свои благотворительные проекты, но и с огромной нежностью высказался о своей супруге, Кейт Миддлтон, пишет Super.

Принц назвал Кейт «замечательной женой и мамой» и признался, что «без нее они бы не справились».

Уильям не скрывает своей гордости. Он рад, что супруга чувствует себя хорошо и активно работает. Однако, по его словам, у них есть и бытовые сложности.

«Она так много времени проводит за документами и работой, что мне порой не хватает минут, чтобы просто поговорить с ней», — отметил принц.

Особенно переживала Кейт перед своей поездкой в Италию, где она представляла королевскую семью. Но, к счастью, все прошло хорошо.

Уильям также подчеркнул, что Кейт стала настоящим экспертом в вопросах раннего развития детей — ее последние проекты и визиты связаны именно с этой темой.

