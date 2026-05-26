Впервые в мире: подмосковные инженеры создали симулятор перехвата БПЛА

В рамках Международного форума по безопасности, стартовавшего в Подмосковье, впервые гражданам показали обучающий режим для симулятора, имитирующего кинетический перехват беспилотников. Новинку презентовал Даниил Байдук, занимающий пост директора по развитию в образовательной платформе «Квадросим». Об этом информирует REGIONS.

Как пояснил представитель компании, данное цифровое решение не имеет аналогов в мире. Оно дает возможность операторам в виртуальной среде оттачивать навыки перехвата воздушных целей в рамках так называемого режима анти-БПЛА. Российский тренажер создан для подготовки специалистов, работающих с разными типами беспилотных систем — от гражданских дронов до ведомственной техники силовых структур.

Программное обеспечение предельно достоверно передает физические параметры реального полета. Создатели симулятора тесно взаимодействуют с подмосковными производителями дронов. Это позволяет курсантам тренироваться на точных электронных копиях существующих беспилотников, используя при этом пульты управления, идентичные настоящим. Для отработки перехвата в программу внедрили картографические данные прибрежных нефтеперерабатывающих заводов и прочих стратегически важных объектов, на которые по легенде движется вражеская цель.

По данным издания, на сегодняшний день подмосковная образовательная платформа уже поставила свои решения более чем 600 организациям по всей стране. Среди клиентов — общеобразовательные школы, профильные учебные центры и силовые ведомства. Обучение навыкам противодействия беспилотным системам с использованием данного симулятора проводится во всех российских регионах.

«Из недавнего мы впервые в мире представили кинетический перехват, отработку кинетического перехвата вражеских беспилотников, так называемый режим анти-БПЛА», — сообщил Байдук.

