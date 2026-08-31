Не обязательно тренироваться на пределе: какой режим помогает снижать вес

Продолжительные аэробные нагрузки умеренной интенсивности могут эффективнее способствовать уменьшению жировой массы, чем короткие высокоинтенсивные тренировки. Об этом говорится в рекомендациях Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, пишет ТАСС .

Специалисты отмечают, что окисление жиров активнее происходит при аэробной работе продолжительностью от 30 минут. Для трудоспособных людей с избыточной массой тела или ожирением I–II степени программа может предусматривать постепенное увеличение занятия до 40–90 минут при частоте пульса около 60–70% от индивидуального максимума.

Такой режим помогает увеличить расход энергии и создать ее дефицит, необходимый для похудения. Однако физическую активность важно сочетать с контролем питания и силовыми упражнениями, которые способствуют сохранению мышечной массы.

Полезны и короткие серии активности продолжительностью от двух до десяти минут в течение дня. Они также увеличивают суммарный расход энергии и позволяют меньше времени проводить без движения.

Режим по 40–90 минут ежедневно не является универсальной стартовой нормой. Рекомендации ФИЦ питания предусматривают адаптационный период и постепенное повышение нагрузки. При ожирении III степени или тяжелых сопутствующих заболеваниях заниматься следует под врачебным контролем.