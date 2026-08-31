Комментатор Шнякин расстроился из-за судейства в шестом туре РПЛ
Комментатор Шнякин оценил судейство в шестом туре РПЛ: «Понятно, что аномалия»
Фото: [ФК «Локомотив»]
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин посетовал на большое количество спорных судейских решений в шестом туре РПЛ, отметив, что без таковых обошлись лишь два матча тура из восьми.
Шнякин выделил неназначение пенальти за игру рукой Витора Тормены в матче «Краснодар» — «Ростов» (1:0), назначенный пенальти за падение Даниила Кондакова в игре «Факел» — «Зенит» (1:1), а также неудаление оренбуржца Данилы Ведерникова за вторую желтую карточку в матче со «Спартаком» (1:1).
«Понятно, что аномалия — очень много спорных, пограничных, сложных эпизодов. Но чувствую расстройство. В эфирах говорил, что нравится судейство первых пяти туров, но 6-й перечеркивает их в общем восприятии публики», — написал Шнякин в соцсети.
Ранее арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал ситуацию с назначением пенальти в пользу «Зенита».