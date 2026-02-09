ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 25 февраля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 25.02.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.02.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 74,6 кв.м., к/н: 50:42:0000000:70526, адрес: МО, г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 1, корп. 4, кв. 273. П.863-ТАИ от 30.01.26. Собств: Крамень М.И. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 16 621 387,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 690 кв.м., к/н: 50:04:0180506:104; Жилой дом, общ.пл. 232,6 кв.м., к/н: 50:04:0180511:589. Адрес: МО, г.о. Дмитровский, пос. 4-й Участок, терр. объединения Парус, д. 105. П.865-ТАИ от 30.01.26. Собств: Бурова Т.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 12 361 600,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 56,4 кв.м., к/н: 50:57:0000000:8259, адрес: МО, г. Коломна, ул. Ленина, д. 56, кв. 43. П.837-ТАИ от 22.01.26. Собств: Кузьмин Н.А., Кузьмина В.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 512 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 40,2 кв.м., к/н: 50:22:0050101:11511, адрес: МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 5, корп. 1, кв. 115. П.857-ТАИ от 30.01.26. Собств: Степанян Т.В. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 6 283 200,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 40,7 кв.м., к/н: 50:18:0000000:7637, адрес: МО, Можайский р-н, д. Павлищево, д. 6, кв. 14. П.834-ТАИ от 22.01.26. Собств: Аплетнева В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 044 800,00 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 975 кв.м., к/н: 50:18:0070303:813, адрес: МО, Можайский р-н, СНТ Васюково, уч. 111. П.851-ТАИ от 22.01.26. Собств: Глунчадзе А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 164 800,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 51,3 кв.м., к/н: 50:16:0302010:3826, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Дмитрия Михайлова, д. 1, кв. 286. П.842-ТАИ от 22.01.26. Собств: Захаренко А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 313 600,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 54,4 кв.м., к/н: 50:13:0070202:8828, адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 7, кв. 37. П.835-ТАИ от 22.01.26. Собств: Тагаджанова Х. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 679 200,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 55 кв.м., к/н: 50:13:0080214:2894, адрес: МО, р-н Пушкинский, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 4, кв. 55. П.839-ТАИ от 22.01.26. Собств: Мокану Т.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 478 400,00 р.

10. Зем.уч., общ.пл. 901 кв.м., к/н: 50:05:0080503:475, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Калошино, северо-западная часть кад. кв-ла 50:05:0080503. П.854-ТАИ от 30.01.26. Собств: Ашурлаева Х.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 90 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 130,8 кв.м., к/н: 50:48:0030102:1111, адрес: МО, г. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 2 к. 1, кв. 4. П.799-ТАИ от 11.12.25. Собств: Севиева Б.Л. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 19 943 040,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 1000 кв.м., к/н: 50:19:0010107:73; Жилой дом, общ.пл. 99,5 кв.м., к/н: 50:19:0010107:582. Адрес: МО, г. Руза, ул. 3-я Дмитровская, д. 13. П.779-ТАИ от 08.12.25. Собств: Погорелов А.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 535 600,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 23,4 кв.м., к/н: 50:09:0070210:939, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, дер. Голубое, Парковый б-р, д. 5, кв. 227. П.788-ТАИ от 11.12.25. Собств: Ноздров К.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 313 360,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 48 кв.м., к/н: 50:14:0000000:130214, адрес: МО, г. Щелково, ул. Полевая, д. 10, кв. 11. П.827-ТАИ от 25.12.25. Собств: Бугровский К.А. Взыск: ООО «Континент». Цена: 3 136 500,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0110204:50, адрес: МО, р-н Дмитровский, с/пос. Габовское, д. Акишево. П.680-ТАИ от 24.10.25. Собств: Онучин Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 704 760,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата окончания приема заявок –20.02.2026 г.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 27,1 кв.м., к/н: 50:18:0080317:644, адрес: МО, Можайский р-н, пос. Шаликово, ул. 1-я Железнодорожная, д. 1а, кв. 4. П.845-ТАИ от 22.01.26. Собств: Баврина Е.Н., Баврина Ю.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 954 130,50 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 63,3 кв.м., к/н: 50:16:0000000:63339, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 43, кв. 14. П.840-ТАИ от 22.01.26. Собств: Алиева У.Х. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 441 600,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 39,1 кв.м., к/н: 50:10:0010101:15125, адрес: МО, г. Химки, ул. Родионова, д. 3, кв. 122. П.860-ТАИ от 30.01.26. Собств: Филин Ю.А. Взыск: ООО «Бизнес Трейд». Цена: 8 961 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 29,3 кв.м., к/н: 50:35:0020401:1580, адрес: МО, Луховицкий р-н, пос. Сельхозтехника, д. 12, кв. 7. П.819-ТАИ от 25.12.25. Собств: Егоров А.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 191 829,88 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.