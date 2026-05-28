Помощника звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри приговорили к четырем годам тюрьмы

Помощник и личный ассистент звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, Кеннет Ивамаса, приговорен к 4 годам тюремного заключения, пишет RadarOnline. Он признал свою вину в участии в схеме распространения кетамина, которая в конечном итоге привела к смерти звезды культового сериала.

Следствие установило, что Ивамаса неоднократно вводил Перри кетамин, не имея на это никакой медицинской квалификации. В день трагедии, 28 октября 2023 года, после очередной инъекции актер был найден без сознания в джакузи. Причиной его смерти стали острые последствия воздействия кетамина.

На суде мать погибшего, Сюзанна Перри, выступила с эмоциональной речью. Она заявила, что Ивамаса должен был защищать ее сына от пагубной зависимости, а вместо этого сам способствовал употреблению запрещенных веществ, вводя их без права и подготовки.

Расследование смерти Перри также коснулось других фигурантов. В деле фигурируют врачи и посредники, которые входили в обширную подпольную сеть, эксплуатировавшую зависимость актера. Только за 29 дней до смерти Перри и его окружение потратили более $55 тысяч на незаконные инъекции кетамина.

Одного из ключевых поставщиков, известную как «кетаминовая королева», приговорили к 15 годам тюремного заключения за поставки препарата, часть из которых, по данным следствия, могла быть связана со смертельной дозой.

