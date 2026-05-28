Подмосковная компания поставила в СНГ более 200 тонн оконного профиля с начала года

Компания из Фрязина существенно нарастила экспорт оконных систем в страны СНГ: за 5 месяцев 2026 года она отгрузила более 210 тонн профильных систем и комплектующих. По данным Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, объемы поставок в государства Содружества выросли вдвое.

Ежегодно производственные мощности компании увеличиваются на 10% за счет закупки нового оборудования и автоматизации процессов. Это позволяет обеспечивать стабильный рост как на российском, так и на международном уровне.

Для обеспечения бесперебойных поставок компания организовала склады готовой продукции в 3 крупных городах Казахстана — Алматы, Астане и Караганде. Кроме того, ведутся переговоры об открытии в республике брендированных шоурумов.

В ближайшее время Melke планирует провести презентации своей продукции и производственных технологий в крупнейших городах Казахстана. Еще один важный шаг в развитии образовательной деятельности — открытие новой площадки академии оконных технологий во Фрязине. Здание рядом с площадкой уже построено, запуск запланирован на лето 2026 года. Благодаря этому количество очных курсов для монтажных бригад Московской области увеличится вдвое.

