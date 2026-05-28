Молния бьет в зонт и телефон: какие ошибки в грозу могут убить

Весенне-летний сезон в Подмосковье традиционно сопровождается грозами — красивым, но крайне опасным природным явлением. Напряжение разряда молнии может достигать миллиарда вольт, а температура — превышать 25 тысяч градусов Цельсия. Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, как распознать приближение грозы, почему нельзя прятаться под одинокими деревьями и пользоваться зонтиком, и что делать, чтобы избежать удара молнии.

Как распознать приближение грозы

Спасатель посоветовал заранее замечать признаки приближения непогоды. Насторожить должны темные кучево-дождевые массы, резкое похолодание или, наоборот, изнуряющая духота, полное безветрие и появление на небе странной дымки, а также раскаты грома и яркие вспышки.

Чтобы понять, как далеко находится грозовой фронт, нужно измерить паузу между блеском молнии и звуком грома: три секунды соответствуют примерно одному километру. Если интервал сокращается — гроза приближается, и пора искать укрытие.

Где нельзя прятаться от грозы

Беловошин перечислил места, которые смертельно опасны во время грозы.

«Категорически нельзя прятаться под одинокими высокими деревьями, рядом с металлическими конструкциями, опорами ЛЭП, столбами, сетчатыми заборами и крупными металлическими предметами, на возвышенностях, открытых пространствах, ветхих постройках, в стогах сена и водоемах», — подчеркнул спасатель.

Телефон и зонт — под запретом

Привычные вещи во время грозы становятся опасными. Мобильный телефон, даже с севшей батареей, создает электромагнитное поле, способное притянуть разряд. Зонтик с металлическими деталями — отличный проводник: он возвышается над человеком и может стать мишенью для молнии.

«Опасно не только говорить по телефону, но и просто носить его включенным в кармане. Зонтик с металлическими деталями — отличный проводник, ток через металл ударит в тело», — предупредил Беловошин.

Если гроза застала в поле

В открытой местности нужно найти сухую впадину — овраг, канаву или яму. В ней следует присесть на корточки, обхватив колени руками, и не дотрагиваться до металлических предметов. Ложиться на землю нельзя — так тело подставляется электричеству на большую площадь.

Надежным укрытием спасатель назвал автомобиль, но с правилами: съехать на обочину подальше от высоких деревьев, закрыть окна и не касаться металлических частей салона. Продолжать движение опасно: ливень ухудшает видимость, а вспышка может ослепить.

Тревожные сигналы

Если волосы встают дыбом, металлические предметы жужжат, а одежда и тело мокрые — это признаки повышенной угрозы. В такой ситуации нужно срочно искать укрытие, но нельзя бежать: бег увеличивает риск шагового разряда.

Если укрыться негде, следует присесть на корточки, опустить голову, руки положить на колени. В помещении нужно закрыть окна и двери, обесточить электроприборы, не трогать металлические предметы. В частных домах нельзя растапливать печь — дым хорошо проводит электричество.

При ударе молнии в человека необходимо немедленно вызвать скорую и приступить к сердечно-легочной реанимации.

