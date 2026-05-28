С начала года количество ДТП с участием такси Подмосковья сократилось на 18%

В регионе с начала 2026 года количество дорожно‐транспортных происшествий с участием такси сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за отчетный период зафиксировано 36 ДТП по вине водителей такси. Одновременно снизилось и число пострадавших: в авариях получили ранения 42 человека — это на 22% меньше показателей прошлого года.

Среди главных причин дорожно‐транспортных происшествий специалисты выделяют превышение скорости и несоблюдение правил перестроения.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря комплексу мер по повышению безопасности пассажирских перевозок. В частности, все водители такси обязаны проходить аттестацию, а каждый пассажир защищен полисом ОСГОП — это гарантирует финансовую компенсацию в случае ДТП.

На текущий момент в Московской области зарегистрировано свыше 119 тыс. автомобилей такси и более 31,5 тыс. перевозчиков.

