Пришел с оружием в чужой дом, стрелял в потолок и требовал выдать ребенка: что известно о деле бывшего чиновника из ХМАО

Бывший глава поселения в Ханты-Мансийском автономном округе дошел до окружного суда ХМАО. Он обжалует наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии. Такой приговор ему ранее назначил районный суд после вооруженного инцидента с участием полиции. Первоначальное решение вынес судья Роман Назарук. Сегодня, 28 мая, жалобу рассматривает судья окружного суда Людмила Блашкова, сообщил muksun.fm.

По информации издания, инцидент произошел зимой 2024 года. Мужчина пришел с оружием в чужой дом, произвел выстрел в потолок и стал требовать от хозяйки жилища, чтобы она сказала, где находится ее несовершеннолетний сын.

По данным издания, после этого бывший чиновник покинул дом, но продолжил ходить по населенному пункту с оружием. Дальше конфликт перерос в столкновение со стражами порядка. В материалах дела фигурирует выстрел при встрече с участковым, а также стрельба на улице.

По информации издания, срок бывший чиновник получил сразу по нескольким статьям. Суд первой инстанции объединил в одно производство угрозы, незаконное проникновение в чужое жилище, незаконное лишение свободы, хулиганство, применение насилия в отношении представителей власти и покушение на убийство. Теперь окружной суд разбирает жалобу осужденного на этот приговор.

