Участники Детского велофестиваля смогут бесплатно перевезти велосипеды в поездах ЦППК. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

Мероприятие пройдет 30 мая в Москве. В его рамках ЦППК предоставит участникам право на бесплатный провоз велосипедов на территории столицы и Подмосковья.

Чтобы бесплатно проехать с велосипедом, нужно взять в кассе или автомате билет с нулевой стоимостью.

