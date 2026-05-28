В Наро-Фоминске построят общежитие на территории транспортно-логистического центра

В Наро-Фоминске на территории крупного транспортно-логистического центра «Селятино» завершается строительство общежития с административно-бытовым корпусом для сотрудников. Главное управление государственного строительного надзора Московской области проверило ход проведения работ.

Площадь трехэтажного здания составила более 5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 52 номера. Там смогут временно проживать свыше 300 сотрудников складского комплекса «Селятино». Внутри разместили спальные комнаты и зоны общего пользования — санузлы, прачечные, кухни, а также столовую и контрольно-пропускной пункт.

Строительство объекта завершат в июле 2026 года. Застройщик — АО «Славтранс-Сервис».

