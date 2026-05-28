Средний чек 2,8 млн руб., но многие модели стали доступнее: как перестраивается авторынок летом 2026 года

Цены на автомобильном рынке Югры пошли вниз. Несмотря на то что средний чек при покупке новой машины удерживается в диапазоне около 2,8 млн руб., целый ряд отдельных моделей заметно подешевел. Одновременно с этим на вторичном рынке цены и вовсе ощутимо просели. Аналитики выяснили, к каким маркам автомобилей стоит присмотреться потенциальным покупателям летом 2026 года, сообщил muksun.fm.

В Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается очередная перестройка авторынка. Главными двигателями перемен стали коррекция цен на популярные модели, смещение потребительского спроса в сторону проверенных брендов, а также укрепление позиций китайского автопрома на вторичном рынке.

Как пояснил изданию «Муксун.fm» руководитель направления аналитики «Авито Авто» Дмитрий Перец, в период с января по апрель 2026 года средняя стоимость новых автомобилей в округе составила 2,8 млн руб. Причем отдельные модели, если сравнивать с данными за прошлый год, стали заметно доступнее для покупателей.

«Поэтому, если нужна машина без пробега и истории, то среди моделей, которые заметно скинули в цене за год, стоит присмотреться к: Belgee X70 — хит падения цен (-9,6%). Авто теперь стоит около 2,9 млн руб.; Jetour Dashing — „китаец“ стал доступнее на 5,5% (около 2,9 млн руб.); LADA Granta — классическое авто подешевело на 4,4%, средний чек — 1,1 млн руб.; HAVAL H5 — китайский внедорожник скинул меньше всех — 2,4%, и стоит 4 млн руб.», — сообщил muksun.fm.

При этом, как отмечает специалист, главные фавориты у автомобилистов Югры — HAVAL Jolion и Belgee X50. Спрос на первую модель взлетел на 64,1%, а цена держится в районе 2,3 млн руб. Второй бренд показал рост интереса на 59,5% при стоимости около 1,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что аналитики посчитали скрытые расходы водителей в Подмосковье.