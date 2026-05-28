Вика Цыганова согласилась с критикой Кушанашвили, но не в свой адрес

Российская певица Вика Цыганова, которая давно известна не только хитами, но и активной жизненной позицией, решила высказаться о скандальной критике Отара Кушанашвили. Напомним, накануне журналист призвал возрастных артистов трезво оценивать свою внешность и вовремя уходить со сцены. Особенно досталось Алексею Глызину и Александру Серову.

В интервью Teleprogramma.org Цыганова заявила, что не собирается ориентироваться на мнение Кушанашвили.

«Я отрабатываю свой талант. Работаю по благословению. Сколько мне Господь даст, столько и буду трудиться. И никакой Отар Кушанашвили мне ничего не может запретить или сказать. Сейчас просто меньше работы, после погружения в себя. Энергию трачу только на тех людей, которых люблю», — сказала певица.

При этом Цыганова частично согласилась с критиком. Она заметила, что некоторые ее ровесники действительно ведут себя на сцене неэстетично.

«Когда в шестьдесят лет человек прыгает и задирает ноги, это выглядит, мягко говоря, странно», — сказала она.

