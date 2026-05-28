Жители и гости Подмосковья отметят Международный день защиты детей в парках

Жители и гости Подмосковья смогут посетить общеобластное мероприятие «Город профессий», приуроченное к Международному дню защиты детей, которое пройдет в понедельник, 1 июня, более чем в 80 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовят интерактивные площадки, мастер-классы, концерты и не только. Так, например, в парке «Сквер им. В. А. Зайцева» в Коломне состоятся демонстрация пожарной техники, показательное выступление кинолога и выставка оружия, в Раменском городском парке — мастер-класс по программированию, занятие спортивными танцами «Табата», выставка техники МЧС и пожарной службы. В парке семейного отдыха Дубны состоятся праздничная концертная программа и цирковое выступление и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

